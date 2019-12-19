Medipol Başakşehir 2-0 Hekimoğlu Trabzon | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor. Günün üçüncü maçında Süper Lig'in güçlü ekibi Medipol Başakşehir evinde Hekimoğlu Trabzon'u konuk etti. Ev sahibi ekip ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla çıktığı maçta rakibini 2-0 mağlup ederek kupada son 16 turuna yükseldi. Medipol Başakşehir'in gollerini Demba Ba ve Muhammet kaydetti.