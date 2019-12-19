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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 19:47

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5. tur rövanş maçında 'ı konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

5. tur rövanş maçında 'ı konuk ediyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem hakem Burak Şeker yönetecek. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan turun ilk maçında bordo mavililer deplasmanda rakibini Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-1 mağlup etmişti. 20.45'te başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, Doğan, A. Parmak, Yusuf, Avdijaj, Ekuban, Sturridge

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