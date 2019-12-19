Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Trabzonspor Altay'ı konuk ediyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem hakem Burak Şeker yönetecek. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan turun ilk maçında bordo mavililer deplasmanda rakibini Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth'un golleriyle 2-1 mağlup etmişti. 20.45'te başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, Doğan, A. Parmak, Yusuf, Avdijaj, Ekuban, Sturridge

Altay: