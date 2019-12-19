PFDK, Tuzlaspor-Galatasaray karşılaşmasına ilişkin sevkleri açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Tuzlaspor ile Galatasaray, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar rövanş karşılaşmasından 4-0 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra saha karıştı. Tansiyon oldukça yükselirken Tuzlaspor ve Galatasaray cepheleri arasında gerginlik tavan yaptı. Olaylı Tuzlaspor - Galatasaray maçının PFDK sevkleri de açıklandı.

PFDK'YA SEVK EDİLEN İSİMLER

PFDK kararına göre, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz ve Ömer Kılıç (Galatasaray Kulübü Görevlisi) Tuzlaspor'dan ise Gürses Kılıç, Gökhan Çıra. Muhammed Ali Kanıçok (Tuzlaspor İdarecisi) ve Bayram Olgun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi.