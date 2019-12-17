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  • 17.12.2019 23:05
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 23:22

Tuzlaspor maç sonunda olay çıktı! Yumruklar havada uçuştu

, Türkiye 5. Tur'da 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maç sonrası olay çıktı. Galatasaraylı futbolcular ile Tuzlasporlu futbolcular yumruklaştı.

, Türkiye 5. Tur'da 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Tuzlaspor - Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı. Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti.

Polisin oluşturduğu güvenlik koridoru sonrasında iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi.

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