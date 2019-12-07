Fener'in yıldız golcüsü Vedat Muriç Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde... İki golle şov yapan Kosovalı yıldız dün gece de Ülker Stadı'nda yakın markajdaydı.
ÇAĞLAR'IN TAKIMI DA İZLEDİ
Vedat Muriç'i dün akşam Fransız ekibi Monaco, Almanlar'ın güçlü temsilcilerinden Eintracht Frankfurt ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City stattan canlı izledi.
BIRAKMAK İSTEMİYORLAR
Kanarya'nın golcüsünü 3 kulüp dışında İtalyan takımları da istiyor... F.Bahçe'ye Vedat Muriç için devre arası teklifler gelecek ama Sarı-lacivertliler oyuncuyu Ocak'ta bırakmak istemiyor.
SEN NASIL BİR KRALSIN!
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç, dünkü gollerden sonra, sosyal medya hesabından "Sen nasıl bir kralsın! Kafana kurban" paylaşımında bulundu. Bayan Muriç, eşinin maçlarından sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
BOSTANCI'DAN VURDU KADIKÖY'DE GOL OLDU
F.BAhçe'nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo G.Birliği maçında muhteşem bir gole imza attı. 32 metreden müthiş bir füze gönderen tecrübeli oyuncu sosyal medyadaki taraftarları da kendinden geçirdi. F.Bahçeli taraftarlar, "Bostancı'dan vurdu, Kadıköy'de gol oldu" dedi.
FERDİ KADIOĞLU YİNE ŞOV YAPTI
Sarı-Lacivertli taraftarların gözbebeği Ferdi Kadıoğlu dün gece oyuna girdikten sonra yine etkili oynadı. Kadıoğlu'nun lig kariyerinde rakip kaleye çektiği iki isabetli şut da gol oldu. Genç yıldız G.Antep'ten sonra Gençler'i de avladı.
GENELE YAYMAMIZ LAZIM
Emre Belözoğlu, "İlk atakta gol yeme problemi olsa da seyircimizle bütünleşip kazandık. Bunu genele yaymak gerekiyor. Kaybettiğimiz maçlarda da kaybedecek bir oyun oynamadık" dedi.
HEDEFİMİZ ZİRVEDE KALMAK
G.Birliği maçı sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "F.Bahçe futbol için mücadele ediyor, doğruları yapmak için mücadele ediyor. Bu oyunla zirvede kalmak ve zirveyi tamamlamak en büyük hedefimiz" dedi.
İLK YARILAR ONDAN SORULUR
Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Fenerbahçe... Sarı- Lacivertliler ilk yarılarda 16 gol buldu. Dün de 3 gol attılar.
ÇAĞLAR'IN TAKIMI DA İZLEDİ
Vedat Muriç'i dün akşam Fransız ekibi Monaco, Almanlar'ın güçlü temsilcilerinden Eintracht Frankfurt ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City stattan canlı izledi.
BIRAKMAK İSTEMİYORLAR
Kanarya'nın golcüsünü 3 kulüp dışında İtalyan takımları da istiyor... F.Bahçe'ye Vedat Muriç için devre arası teklifler gelecek ama Sarı-lacivertliler oyuncuyu Ocak'ta bırakmak istemiyor.
SEN NASIL BİR KRALSIN!
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç, dünkü gollerden sonra, sosyal medya hesabından "Sen nasıl bir kralsın! Kafana kurban" paylaşımında bulundu. Bayan Muriç, eşinin maçlarından sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
BOSTANCI'DAN VURDU KADIKÖY'DE GOL OLDU
F.BAhçe'nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo G.Birliği maçında muhteşem bir gole imza attı. 32 metreden müthiş bir füze gönderen tecrübeli oyuncu sosyal medyadaki taraftarları da kendinden geçirdi. F.Bahçeli taraftarlar, "Bostancı'dan vurdu, Kadıköy'de gol oldu" dedi.
FERDİ KADIOĞLU YİNE ŞOV YAPTI
Sarı-Lacivertli taraftarların gözbebeği Ferdi Kadıoğlu dün gece oyuna girdikten sonra yine etkili oynadı. Kadıoğlu'nun lig kariyerinde rakip kaleye çektiği iki isabetli şut da gol oldu. Genç yıldız G.Antep'ten sonra Gençler'i de avladı.
GENELE YAYMAMIZ LAZIM
Emre Belözoğlu, "İlk atakta gol yeme problemi olsa da seyircimizle bütünleşip kazandık. Bunu genele yaymak gerekiyor. Kaybettiğimiz maçlarda da kaybedecek bir oyun oynamadık" dedi.
HEDEFİMİZ ZİRVEDE KALMAK
G.Birliği maçı sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "F.Bahçe futbol için mücadele ediyor, doğruları yapmak için mücadele ediyor. Bu oyunla zirvede kalmak ve zirveyi tamamlamak en büyük hedefimiz" dedi.
İLK YARILAR ONDAN SORULUR
Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Fenerbahçe... Sarı- Lacivertliler ilk yarılarda 16 gol buldu. Dün de 3 gol attılar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.