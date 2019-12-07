Fenerbahçe kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Sarı-Lacivertli takımın 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Muriç (2), Luiz Gustavo, Kruse ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Fenerbahçe bu karşılaşma sonrasında puanını 25 yaptı ve Süper Lig'de maç fazlasıyla 2'inci sıraya yerleşti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
07.12.2019 00:33
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