Fenerbahçe kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler sahadan Muric'in 2, Luiz Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 3 puanla ayrılmayı başardı ve iki haftalık galibiyet hasretine son verdi.