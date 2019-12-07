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Fenerbahçe kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Sarı-Lacivertli takımın 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Muriç (2), Luiz Gustavo, Kruse ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Fenerbahçe bu karşılaşma sonrasında puanını 25 yaptı ve Süper Lig'de maç fazlasıyla 2'inci sıraya yerleşti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

07.12.2019 00:33 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler sahadan Muric'in 2, Luiz Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 3 puanla ayrılmayı başardı ve iki haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Fenerbahçe kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından çıktığı 4 maçta 8 puan toplayan Gençlerbirliği ise ilk kez yenilirken Başkent ekibinin gollerini Sio ve Stancu kaydetti.
Fenerbahçe kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
8. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında topla ceza sahası üzerinde buluşan Sio, harika bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.
Fenerbahçe kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Fenerbahçe 23. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Isla'nın ortasına iyi yükselen Muric'le eşitliği sağladı.
Fenerbahçe kazandı zirve karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Maçın başından bu yana rakip kaleye inmekte zorlanmayan Fenerbahçe, 32. dakikada öne geçti. Berat'ın kaybettiği topu orta sahada alan Luiz Gustavo uzak mesafeden harika bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.
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