Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Eda Gökçen Kaya Ömer Bayram'ın mesajlarını ifşa etti!
Galatasaray'a yaz döneminde katılan Emre Mor'un sosyal medya çapkınları defalarca manşetleri süslemişti. Bu sezonun tepki toplayan isimlerinden biri olan Emre Mor, mesaj attığı kadınlae tarafından ifşa edilmişti. Galatasaray'da şimdi de ikinci bir Emre Mor vakası yaşanıyor. Bu kez ifşalanan isim Ömer Bayram oldu. Eda Gökçen Kaya isimli bir kadın 29 yaşındaki oyuncunun kendisine attığı mesajları yayınladı.
07.12.2019 11:15
- Son Güncelleme: 07.12.2019 11:23
DİĞER GALERİLER