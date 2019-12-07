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Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Eda Gökçen Kaya Ömer Bayram'ın mesajlarını ifşa etti!

Galatasaray'a yaz döneminde katılan Emre Mor'un sosyal medya çapkınları defalarca manşetleri süslemişti. Bu sezonun tepki toplayan isimlerinden biri olan Emre Mor, mesaj attığı kadınlae tarafından ifşa edilmişti. Galatasaray'da şimdi de ikinci bir Emre Mor vakası yaşanıyor. Bu kez ifşalanan isim Ömer Bayram oldu. Eda Gökçen Kaya isimli bir kadın 29 yaşındaki oyuncunun kendisine attığı mesajları yayınladı.

07.12.2019 11:15 - Son Güncelleme: 07.12.2019 11:23
Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Eda Gökçen Kaya Ömer Bayram'ın mesajlarını ifşa etti!

Galatasaray'da bu sezonun dikkat çeken isimlerinin başında gelen Ömer Bayram, Instagram'dan ifşa oldu.

Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Eda Gökçen Kaya Ömer Bayram'ın mesajlarını ifşa etti!

Galatasaray'ın bu sezon en formda oyuncularından olan Ömer Bayram, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Eda Gökçen Kaya Ömer Bayram'ın mesajlarını ifşa etti!

Sosyal medyada gündem olan konu şu şekilde gelişti...

Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Eda Gökçen Kaya Ömer Bayram'ın mesajlarını ifşa etti!

Eda Gökçen Kaya isimli Instagram kullanıcısı, yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'da 2. Emre Mor vakası! Eda Gökçen Kaya Ömer Bayram'ın mesajlarını ifşa etti!

Kaya, Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram'ın kendisine gönderdiği mesajları hesabından paylaştı.

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