Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya geldi. Devler Ligi'nde henüz gol bulamayan sarı kırmızılı ekip deplasmanda Madrid'e 6-0 mağlup oldu. Cimbom bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 4-0 geride tamamladı.

4. dakikada Real Madrid 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodrygo, defansın hatasını değerlendirdi ve yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.





6. dakikada ceza sahası dışından Kroos'un yerden sert şutunda, kaleci Muslera yatarak topu kurtardı.

7. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Yine sarı-kırmızılı defansın hatasında sol kanatta topla buluşan Marcelo'nun ortasında Rodrygo, bu kez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Real Madrid, Galatasaray kalesine gerçekleştirdiği 3 atakta 2 gol buldu.

12. dakikada ceza sahasında Nzonzi'nin Kroos'a yaptığı müdahale sonrasında maçın Alman hakemi Felix Zwayer, VAR'a başvurdu. VAR'a bakan hakem, Nzonzi'ye sarı kart göstererek penaltıya karar verdi. 14'üncü dakikada Sergio Ramos'un kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 3-0

15. dakikada Galatasaray'ın geliştirdiği ilk atakta, kaleye 25 metre kadar uzaklıktan Lemina'nın şutunda, kaleci Courtois topu kornere gönderdi.





34. dakikada sol kanattan gelişen Real Madrid atağında, Rodrygo'nun ortasında ön direkte topla buluşan Benzema'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı.

39. dakikada sol kanattan Kroos'un kullandığı serbest atışta Casemiro kafa vuruşu ile topu ağlara gönderse de pozisyon ofsayt olduğu için hakem golü vermedi.

42. dakikada Real Madrid'de sakatlanan Marcelo oyundan alındı, yerine Mendy girdi.

45. dakikada Real Madrid, skoru 4-0'a taşıdı. Sarı-kırmızılı futbolcuların sol kanatta ceza sahasına yakın bölgede top kaybını iyi değerlendiren Rodrygo'nun yerden ortasında Benzema, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.





Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 4-0 önde bitirdi.



50'nci dakikada Rodrygo'nun uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Benzema'nın vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

66'ncı dakikada gelişen Real Madrid atağında Kroos'un ceza sahası üstünden yaptığı vuruşta Muslera topu çeldi, devamındaki pozisyonda Benzema meşin yuvarlağa ıska geçti ve Luyindama topu uzaklaştırdı

68'inci dakikada Real Madrid'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Isco'nun topunu Muslera kornere çeldi.

74'üncü dakikada Benzema'nın sol çarprazdan yaptığı vuruşta Muslera topu kornere çeldi.





78'inci dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Donk'un indirdiği topa Lemina'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

81'inci dakikada İspanyol ekibi 5'inci golü buldu. Isco'nun sağ kanattan altıpasa çıkardığı topta Benzema meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-0.

90+2'nci dakika Real Madrid farkı 6'ya çıkardı. Benzema'nın savunma arkasına attığı topta Rodrygo'nun vuruşu ağlarla buluştu: 6-0.

Mücadeleyi Real Madrid 6-0 kazandı.

NZONZI, CLUB BRUGGE MAÇINDA YOK

Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Real Madrid maçının 13'üncü dakikasında Kroos'a yaptığı ve penaltıya sebebiyet veren müdahale sonucu sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Nzonzi, sarı kırmızlıların Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5'inci haftasında evinde Club Brugge ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.



KARŞILAŞMADAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone ilk 11'ini sahaya sürdü.

A Grubu'nda İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maça göre kadrosunda iki futbolcusunu değiştiren Terim, Donk ve Belhanda'yı yedeğe alarak yerlerine Lemina ve Feghouli'yi ilk 11'de kullandı.





Terim, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor ve Ömer Bayram'ı yedek kulübesine çekti. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçında görev yapan oyunculardan Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle, Ahmet Çalık ise UEFA listesinde olmadığı için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise İstanbul'da maça başladığı kadroda değişiklik yapmayarak, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard ve Benzema ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Zidane, Real Betis ile 0-0 berabere kaldıkları son lig maçına göre ilk 11'de iki oyuncu değiştirerek, defansta Mendy ve orta sahada Modric'i yedeğe aldı.





Öte yandan Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maç için çoğunluğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık bin kadar sarı-kırmızılı taraftar geldi.

Maç günü Madrid'e gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile birlikte izledi.

Real Madridli taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu'da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.