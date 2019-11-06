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  • 06.11.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 09:05

maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2019 Real Madrid GS maçı saat kaçta?

maçı için geri sayım başladı. Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 75 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, Real Madrid ile 9. kez mücadele edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid'i yenerek umudunu kaybetmek istemiyor. Peki, , şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşma saat kaçta başlayacak?

Real Madrid-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Real Madrid maçı hangi kanalda başlayacak? Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi. Grubun dördüncü haftasında Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray'ın 1 puanı bulunuyor. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2019 Real Madrid GS maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Real Madrid maçı bugün Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer'in yönetecek.

Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge'ü ağırlayacak.

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