Galatasaray - Real Madrid maçı hangi kanalda başlayacak? Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi. Grubun dördüncü haftasında Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray'ın 1 puanı bulunuyor. Peki, Real Madrid Galatasaray maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2019 Real Madrid GS maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Real Madrid maçı bugün Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer'in yönetecek.

Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge'ü ağırlayacak.