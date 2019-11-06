Real Madrid Galatasaray maçına saatler kaldı. Tüm taraftar Santiago Bernabéu'de oynanacak maç için stadın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Maçı evinde izlemek isteyen ve stada gitme imkanı bulamayan futbol severler ise şimdiden Real Madrid Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanalları araştırmaya başladı. İşte karşılaşmayı şifresiz ve canlı veren yabancı kanalların listesi... Galatasaray, 11 Aralık'ta Fransa'ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge'a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse 3. sıradan Avrupa Ligi biletini, Real'in alacağı sonuçlara göre de küçük bir mucize gerçekleşirse üst tura çıkma şansını yakalayacak.

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

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REAL MADRID GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Real Madrid Galatasaray maçı beIN Sports HD1'den şifreli canlı yayınlanacak. Takvim.com.tr'den Real Madrid Galatasaray maçını canlı anlatımla izleyebilirsiniz.

Real Madrid Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar;

- Arena Sport 2 HD Serbia

- Armenia TV Satellite

- Asr TV 5dc289bd-b9c3e58c

- beIN Connect MENA

- beIN Connect TURKEY

- beIN Sports MENA 1 HD

- beIN Sports Turkey 1 HD

- BT Sport [app] (geo/R)

- BT Sport ESPN / HD

- BT Sport Player [$] (geo/R)

- bTV Action / HD

- C More Sport 1 HD (finland)

- C More Stream Finland

- Canal 3 (moldova)

- CBC Sport HD

- Cosmote Sport 4 HD

- Cytavision Sports 1 HD

- DAZN Canada [$] (geo/R)

- DAZN Deutsch [$] (geo/R)

- Digi Sport 1 (rom) / HD

- Eleven Sports 3 Portugal

- Football HD (tjk)

- LaLiga TV Bar / HD

- M. Liga de Campeones / HD

- M4 Sport / HD (Hungary)

- MATCH! Futbol 1 / HD

- Mitele Plus [$] (geo/R)

- O2TV Sport 3 Czech

- Orange Sport HD (svk)

- Planet Sport 1 HD Croatia

- Polsat Sport Premium 1 HD

- Proximus 11+ / HD

- QazSport / HD

- RMC Sport 2 HD

- RSI La 2 HD (Svizzera)

- RTS Deux HD (Suisse)

- RTS Sport Player (geo/R)

- SportKlub 1 (slovenia)

- SportsMax 2 HD

- SRF Zwei HD (Schweiz)

- Stöd 2 Sport 3-

- SuperSport 5 RSA / HD

- SuperSport MáXimo 1 RSA

- TeleClub Sport 2 / HD

- TeleClub Sport LIVE / HD

- TSN Malta 4 HD

- TV3+ (denmark) / HD

- TV6 Estonia

- TV6 Lithuania

- TVPlay Sports X Baltic HD

- TVPlay Sports+ Baltic HD

- Veronica HD

- ViaPlay (denmark) / HD

- ViaPlay (norway) / HD

- ViaPlay (sweden) / HD

- Viasat Football Sweden / HD

- ViaSport 2 HD (norge)

- Virgin Media Player (geo/R)

- Virgin Media Sport Extra 2 HD

- Virgin Media TV [app] (geo/R)

- Ziggo Sport Golf

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid muhtemel 11'ler;

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Rodrygo.

Galasaray muhtemel 11'ler;

Galatasaray: Muslera; Mariano, Luyindama, Marcão, Nagatomo; N'Zonzi, Seri, Donk; Belhanda, Babel; Andone

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, 11 Aralık'ta Fransa'ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge'a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse 3. sıradan Avrupa Ligi biletini, Real'in alacağı sonuçlara göre de küçük bir mucize gerçekleşirse üst tura çıkma şansını yakalayacak. Bir diğer ihtimalde ise 6 Kasım'da Madrid'i devirip Brugge ve PSG maçlarında alacağı 2 galibiyet ile rahatlıkla son 16'ya çıkabilecek.

FALCAO REAL MAÇINDA VAR MI?

Teknik direktör Fatih Terim'in İspanya'da tedavi olacağını açıkladığı ve milli arada takıma dönmesi beklenen Radamel Falcao ise bu çalışmada yer almadı. Kolombiyalı golcü, Madrid kafilesinde yer alacak, ancak takım Türkiye'ye döndükten sonra rehabilitasyon sürecini İspanya'da geçirecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 23.00 / Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid

MAÇ ÖNCESİ ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER...

Galatasaray ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde sekizinci kez karşı karşıya gelecek. Önceki yedi maçta Real Madrid beş kez kazanırken, Galatasaray iki galibiyet elde etti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'da oynadığı üç maçı da, toplamda bir gol atıp 10 gol yiyerek kaybetti.

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla mağlup olduğu iki rakibinden biri Real Madrid (5; Barcelona ile birlikte).

Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'da oynadığı son üç maçta kazanamayan Real Madrid (0G 1B 2M), bu turnuvada iç sahada dört maçlık kazanamama serisi yaşamadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in ardından (70) en fazla şut girişiminde bulunan ikinci takım olan Real Madrid (63), üçüncü haftada Galatasaray'a karşı 26 şut çekmiş ancak bunlardan sadece birini gole çevirebilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 15 maçtır kazanamayan Galatasaray (0G 3B 12M), turnuvadaki en uzun kazanamama serisini yaşıyor. Sarı kırmızılıların deplasmandaki son galibiyeti Mart 2013'te Schalke'ye karşıydı (2-3).

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla 48 gol atan Karim Benzema iki gol daha atarsa, turnuva tarihinde tek takımla 50 gole ulaşan dördüncü oyuncu olacak: Lionel Messi (113 - Barcelona), Cristiano Ronaldo (105 - Real Madrid) ve Raul (66 - Real Madrid). Buna karşın, Benzema bu turnuvada dört maçtır gol atamıyor (16 şut girişimi, 0 gol).

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki son beş maçında toplam 45 şut girişiminde bulunmasına rağmen gol atamayan Galatasaray, bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi. Turnuvada en son Schalke art arda altı dış saha maçını golsüz tamamlamıştı (Kasım 2010'da)