Bu akşam oynanacak kritik Real Madrid sınavı öncesinde teknik direktör Fatih Terim basın toplantısı düzenledi... İşte tecrübeli hocanın yaptığı önemli açıklamalar:
"Matematik olarak kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil Avrupa Ligi tarafına bakmak zorundayız gibi bir tablo var"
KAYBEDERSEK SUÇ BENİM
"Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok. Biraz daha fazla gol pozisyonu üretmemiz lazım. Kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum. Kaybedersek sorumluluk benim, oyuncuların değil"
NAGATOMO OYNAMAYABİLİR
Nagatomo için "Hiç akılda olmayan bir sorunu var" diyen Terim, Japon sol bekin bugün forma giymeme ihtimalinin olduğunu söyledi. Terim ayrıca "Birkaç tercih netleşmedi" dedi.
GARETH BALE'I KİM İSTEMEZ
Terim, "Bale gibi bir futbolcuyu takımınızda görmek ister misiniz?" şeklindeki soruya ise "Bale, Galatasaray'da oynasa tabii ki memnum olurum ama şu an Real'in oyuncusu" yanıtını verdi.
TERİM'DEN İMALI 'SELAM' MESAJI!
Fatih Terim havalimanında bir gazetecinin "Hocam bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna "Selam söyleyeyim" yanıtını verdi. Terim'in, "F.Bahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam yolluyorum" diyen Ersun Yanal'a gönderme yaptığı iddia edildi.
G.Saray dün yaptığı idmanla Real maçının hazırlıklarını tamamladı.
6 YILLIK BÜYÜK HASRET
R.Madrid maçı öncesi G.Saray'ın Avrupa'daki deplasman karnesi acn sıkıyor. Aslan 6 yıldır galibiyet yüzü göremiyo
Kritik Real sınavı öncesi istatistikler can sıkıyor. Cimbom, Avrupa'da oynadığı son 18 deplasman maçında da kazanamadı. 4 beraberlik ve 14 yenilgi alan Galatasaray son galibiyetini 2013'te Schalke önünde yaşadı.
G.Saray son deplasman maçında Brugge ile 0-0 berabere kalmıştı.
"Matematik olarak kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil Avrupa Ligi tarafına bakmak zorundayız gibi bir tablo var"
KAYBEDERSEK SUÇ BENİM
"Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok. Biraz daha fazla gol pozisyonu üretmemiz lazım. Kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum. Kaybedersek sorumluluk benim, oyuncuların değil"
NAGATOMO OYNAMAYABİLİR
Nagatomo için "Hiç akılda olmayan bir sorunu var" diyen Terim, Japon sol bekin bugün forma giymeme ihtimalinin olduğunu söyledi. Terim ayrıca "Birkaç tercih netleşmedi" dedi.
GARETH BALE'I KİM İSTEMEZ
Terim, "Bale gibi bir futbolcuyu takımınızda görmek ister misiniz?" şeklindeki soruya ise "Bale, Galatasaray'da oynasa tabii ki memnum olurum ama şu an Real'in oyuncusu" yanıtını verdi.
TERİM'DEN İMALI 'SELAM' MESAJI!
Fatih Terim havalimanında bir gazetecinin "Hocam bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna "Selam söyleyeyim" yanıtını verdi. Terim'in, "F.Bahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam yolluyorum" diyen Ersun Yanal'a gönderme yaptığı iddia edildi.
G.Saray dün yaptığı idmanla Real maçının hazırlıklarını tamamladı.
6 YILLIK BÜYÜK HASRET
R.Madrid maçı öncesi G.Saray'ın Avrupa'daki deplasman karnesi acn sıkıyor. Aslan 6 yıldır galibiyet yüzü göremiyo
Kritik Real sınavı öncesi istatistikler can sıkıyor. Cimbom, Avrupa'da oynadığı son 18 deplasman maçında da kazanamadı. 4 beraberlik ve 14 yenilgi alan Galatasaray son galibiyetini 2013'te Schalke önünde yaşadı.
G.Saray son deplasman maçında Brugge ile 0-0 berabere kalmıştı.
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