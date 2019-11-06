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  • 06.11.2019 21:13
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 21:13

'ın gençleri, deplasmanında kazandı

'ın genç takımı, Gençlik Ligi'nde karşılaştığı 'i 4-2 yenerek rakibine gruptaki ilk yenilgisini yaşattı. Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ilk galibiyetini, Real Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı.

Real Madrid'i devirdiler! Asker selamını verdiler

, Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında 'i 4-2 mağlup etti.

A Grubu'nu kayıpsız lider götüren Real Madrid, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, Süleyman Luş'un 24 (penaltıdan), Yunus Akgün'ün 55 (penaltıdan), Atalay Yıldırım'ın 86 ve Işık Kaan Arslan'ın 90. dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Real Madrid'in gollerini ise 2. dakikada Armenteros ve 65. dakikada Gutierrez kaydetti.

Öte yandan Galatasaraylı genç futbolcular, ilk golün sevinci sırasında asker selamı verdi.

Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ilk galibiyetini, Real Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı.


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