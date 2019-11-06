Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkıyor! Dünya devini kendi evinde mağlup etmeye çalışacak olan temsilcimiz için bu karşılaşma kritik önem taşıyor. Birçok ülkeden naklen yayınlanacak karşılaşma için taraftarlar nefeslerini tuttu. Heyecan ve merakla araştırılan Real Madrid GS maçı nasıl izlenir, Real Madrid GS şifresiz veren kanallar hangileri gibi detaylar haberimizde. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı, Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek. Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak.

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REAL MADRID GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Real Madrid Galatasaray maçı beIN Sports HD1'den şifreli canlı yayınlanacak. Takvim.com.tr'den Real Madrid Galatasaray maçını canlı anlatımla izleyebilirsiniz.

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