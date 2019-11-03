Trabzon evinde Göztepe'ye 1-0 yenilerek şampiyonluk yolunda yara aldı... Karadeniz Fırtınası ilk 45 dakikada pozisyon bulmakta zorlandı. 31. dakikada konuk ekip Göztepe golü buldu. Gassama'nın ortasını ceza sahasında tamamlayan Jerome topu filelerle buluşturdu.
İKİ YILDIZ DA DOKUNAMADI
37'de Doğan'ın ceza sahası dışından şutunu Beto son anda çeldi. 68'de Pereira'nın ortasında top önce ön direkteki Sörloth ardından da Nwakaeme'nin önünden geçti...
BETO'DAN KRİTİK KURTARIŞ
73'te Yusuf Sarı'nın ortasında arka direkte topla buluşan Avdijaj'ın vuruşunu Beto son anda ayaklarıyla kurtardı. 90'da Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Koray kafa vurdu. Beto çıkardı.
90+5'TE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
90+3'te Pereira'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 90+5'te Pereira'nın ortasında arka direkte Novak'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
BU KEZ GEMİSİNİ KURTARAMADI
Trabzon'un kaptanı Jose Sosa, Göztepe maçında çok çalıştı ama yenilgiyi önleyemedi.
SONUNU GETİREMEDİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, "Bulduğumuz pozisyonlar, oyun isteği vardı. Maalesef sonlandıramadık. Sörloth'un pozisyonunu bende içeride defalarca izledim ama bazen bizim gördüğümüzle maçı yönetenlerin veya VAR odasındakilerin görüşleri örtüşmeyebilir" dedi.
AĞAOĞLU'NDAN BÜYÜK ÖFKE!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 59. dakikadaki Sörloth'un ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonla ilgili, "Bu pozisyon futbol kurallarında nasıl tanımlanıyor ve bu hareketin karşılığı ne!" dedi.
İKİ YILDIZ DA DOKUNAMADI
37'de Doğan'ın ceza sahası dışından şutunu Beto son anda çeldi. 68'de Pereira'nın ortasında top önce ön direkteki Sörloth ardından da Nwakaeme'nin önünden geçti...
BETO'DAN KRİTİK KURTARIŞ
73'te Yusuf Sarı'nın ortasında arka direkte topla buluşan Avdijaj'ın vuruşunu Beto son anda ayaklarıyla kurtardı. 90'da Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Koray kafa vurdu. Beto çıkardı.
90+5'TE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
90+3'te Pereira'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 90+5'te Pereira'nın ortasında arka direkte Novak'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
BU KEZ GEMİSİNİ KURTARAMADI
Trabzon'un kaptanı Jose Sosa, Göztepe maçında çok çalıştı ama yenilgiyi önleyemedi.
SONUNU GETİREMEDİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, "Bulduğumuz pozisyonlar, oyun isteği vardı. Maalesef sonlandıramadık. Sörloth'un pozisyonunu bende içeride defalarca izledim ama bazen bizim gördüğümüzle maçı yönetenlerin veya VAR odasındakilerin görüşleri örtüşmeyebilir" dedi.
AĞAOĞLU'NDAN BÜYÜK ÖFKE!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 59. dakikadaki Sörloth'un ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonla ilgili, "Bu pozisyon futbol kurallarında nasıl tanımlanıyor ve bu hareketin karşılığı ne!" dedi.
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