Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 59. dakikasında Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Titi'nin sol ayağına basması sonrası yerde kaldı ancak hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.

VAR hakemi Koray Gençerler tarafından Aydınus'un, pozisyonu tekrar incelemesi için çağrılmaması üzerine karşılaşm devam etti ve İzmir ekibi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.







Görüntü: beIN Sports



Müsabakanın ardından açıklamalrda bulunan Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar pozisyonla ilgili olarak tepkisini, "Eğer o pozisyon penaltı değilse, Sosa'ya yapılan hareket kırmızı kart değilse ben yöneticiliği bırakmaya hazırım ama o ve VAR'dakiler hakemliği bırakacak mı?"sözleriyle ifade etti.





Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ise pozisyonun yer aldığı görseli sosyal medya hesabından, "Onlar sadece gözleri değil aynı zamanda yürekleri de mühürlenmiş kötü niyetli, zavallı insanlardırlar." ifadeleriyle paylaşarak hakem yönetimine tepki gösterdi.

