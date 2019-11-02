Fırtına evinde kayıp

Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Fırtına ilk yarının 31. dakikasında kalesinde gördüğü golle Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.



Süper Lig 10. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

9. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Yusuf Sarı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Sörloth, ceza sahasına girdi. Göztepe savunmasının da müdahale etmeye çalıştığı topa Sörloth'un vuruşunda, meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

15. dakikada Gassama'nın sağdan ceza sahasına ortasında altıpas önünde Halil Akbunar'ın volesinde, top yandan auta gitti.





21. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'da kaldı.

31. dakikada Göztepe öne geçti. Mossoro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Gassama, ceza sahasına ortasını yaptı. Altıpas önünde topa gelişine vuran Jerome, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

37. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Doğan Erdoğan'ın vuruşunda, kaleci Beto topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre kadroda üç değişikliğe gitti.

Karaman, Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Ahmet Canbaz'a, Majid Hosseini'nin yerine Ivanildo Fernandes'e ilk 11'de yer verdi. Sakatlığı bulunan Daniel Sturridge kadroda yer almazken, bu oyuncunun yerine Yusuf Sarı ilk 11'de yer aldı.





AHMET CANBAZ VE CAFER TOSUN İLK KEZ

Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı maçta Ahmet Canbaz ilk kez 11'de sahaya çıkarken, altyapıdan kadroya dahil edilen Cafer Tosun da bu sezon ilk kez müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Sezon başında Almanya temsilcisi Werder Bremen'den transfer edilen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz, son iki lig maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

6 OYUNCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, John Obi Mikel, Daniel Sturridge ve Abdulkadir Parmak, Göztepe karşısında takımdaki yerlerini alamadı.





Bu futbolculardan Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın Rusya temsilcisi Krasnodar ile hafta içi yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyip giyemeyeceğinin daha sonra netlik kazanacağı, diğer oyuncuların ise söz konusu mücadelede de kadroda yer almayacağı öğrenildi.

İKİ TAKIM DA AĞIZ MASKESİYLE SAHAYA ÇIKTI

Trabzonspor ile Göztepeli futbolcular, karşılaşma öncesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sahaya ağız maskesiyle çıktı.

Öte yandan müsabakaya taraftarlar ilgi göstermedi.

Tribünlerde boşluklar göze çarparken, Göztepe taraftarları da takımlarına destek vermek için tribündeki yerini aldı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Kulübü, Göztepe maçı öncesi misafir takımın yöneticilerini yemekte ağırladı.

Yemeğe Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri Yaşar Kibar Güven, Yalçın Orhan, Sertaç Güven, Yusuf Hayırlıoğlu, Kemal Ertürk, Zafer Göktaş ile Eda Lermi Zorer'in yanı sıra Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ve yöneticiler katıldı.

Kulüp yöneticilerinin birbirlerine maç için başarı dilediği yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu tarafından günün anısına Talat Papatya'ya çeşitli hediyeler takdim edildi.