

Kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı. Akatlar'da gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başladı. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından, başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilmişti. Oy verme işleminin de saat 17.00 itibariyle tamamlanmasıyla sayıma geçildi.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 16 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını bin 704'e çıkardı.



BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 13, 14, 15 ve 16. sandıkların sonuçları şöyle:



1. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

2. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

3. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

4. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

5. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

6. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26

7. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 233

Serdal Adalı: 157

Hürser Tekinoktay: 20

8. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 203

Serdal Adalı: 145

Hürser Tekinoktay: 24

9. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 215

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 15

10. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 186

Serdal Adalı: 172

Hürser Tekinoktay: 27

11. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 261

Serdal Adalı: 163

Hürser Tekinoktay: 34

12. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 280

Serdal Adalı: 152

Hürser Tekinoktay: 46

13. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 375

Serdal Adalı: 71

Hürser Tekinoktay: 47

14. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 342

Serdal Adalı: 114

Hürser Tekinoktay: 44

15. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 312

Serdal Adalı: 94

Hürser Tekinoktay: 46

16. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 247

Serdal Adalı: 101

Hürser Tekinoktay: 24

Toplam 16 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 4 bin 15 oya ulaşırken, Serdal Adalı 2 bin 311 ve Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı.





AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu.

Kaptan Demir Çelik , Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Karabük Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı yapmıştır. Halen Demir Çelik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Demir çelik sektörüne hizmet vermektedir.

Kurulmasında etkin olarak görev aldığı Çebi Derneğine ve Çebi Vakfına Başkanlık yapmıştır. Galata Spor ve Kartal Spor Kulüplerinde başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüş ve Karabük Spor 'a Yönetim danışmanlığı yapmıştır.

Bu arada armatörülük ile ilgili büyük bir yatırımlar yaptı.

Ahmet Nur Çebi , 1986 yılında Berna Çebi ile evlendi. Elgiz Nur (1988) , Mina nur (1993) , Yaşar Kaptan (1995) , adlarında 3 çocuğu vardır.

Ahmet Nur Çebi , 2012 yılından itibaren Fikret Orman başkanlığında taraftarı olduğu Beşiktaş Jimnastik kulübünde 2. Başkanlık görevini yürütüyordu.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı görevinde bulunmuştur. Babası Yaşar Kaptan Çebi ve kardeşi Tayfun Çebi ile beraber demir çelik sanayiinde, 1964'te Karabük'te babasının kurduğu haddehaneden (demir çelik üretim tesisi) bir adım öteye geçerek, 1990 yılında Çorlu'da bir haddehane yatırımı daha yaptı. Bunu takip eden üç sene sonrasında Marmara Ereğlisi'nde bir liman yatırımı gerçekleştirdi. Onun hemen akabinde bu limanın yapımına gerekçe olan asıl büyük yatırımını yaptı. 2001'de bir buçuk milyon ton kapasiteli demir çelik izabe tesislerini, 2002'de izabe tesisi ile beraber çalışan bir milyon ton kapasiteli haddehaneyi ve 2005'te de kendi enerjisini üretebileceği bir elektrik santralini devreye aldı. Bu arada armatörlük ile ilgili büyük yatırımlar yaptı.