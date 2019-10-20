Kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı. Akatlar'da gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başladı. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından, başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilmişti. Oy verme işleminin de saat 17.00 itibariyle tamamlanmasıyla sayıma geçildi.
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 16 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını bin 704'e çıkardı.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 13, 14, 15 ve 16. sandıkların sonuçları şöyle:
1. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 211
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
2. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 260
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
3. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25
4. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23
5. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20
6. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 192
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 26
7. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 233
Serdal Adalı: 157
Hürser Tekinoktay: 20
8. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 203
Serdal Adalı: 145
Hürser Tekinoktay: 24
9. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 215
Serdal Adalı: 177
Hürser Tekinoktay: 15
10. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 186
Serdal Adalı: 172
Hürser Tekinoktay: 27
11. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 261
Serdal Adalı: 163
Hürser Tekinoktay: 34
12. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 280
Serdal Adalı: 152
Hürser Tekinoktay: 46
13. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 375
Serdal Adalı: 71
Hürser Tekinoktay: 47
14. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 342
Serdal Adalı: 114
Hürser Tekinoktay: 44
15. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 312
Serdal Adalı: 94
Hürser Tekinoktay: 46
16. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 247
Serdal Adalı: 101
Hürser Tekinoktay: 24
Toplam 16 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 4 bin 15 oya ulaşırken, Serdal Adalı 2 bin 311 ve Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı.
AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?
1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu.
Kaptan Demir Çelik , Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.
Türkiye Karabük Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı yapmıştır. Halen Demir Çelik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Demir çelik sektörüne hizmet vermektedir.
Kurulmasında etkin olarak görev aldığı Çebi Derneğine ve Çebi Vakfına Başkanlık yapmıştır. Galata Spor ve Kartal Spor Kulüplerinde başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüş ve Karabük Spor 'a Yönetim danışmanlığı yapmıştır.
Bu arada armatörülük ile ilgili büyük bir yatırımlar yaptı.
Ahmet Nur Çebi , 1986 yılında Berna Çebi ile evlendi. Elgiz Nur (1988) , Mina nur (1993) , Yaşar Kaptan (1995) , adlarında 3 çocuğu vardır.
Ahmet Nur Çebi , 2012 yılından itibaren Fikret Orman başkanlığında taraftarı olduğu Beşiktaş Jimnastik kulübünde 2. Başkanlık görevini yürütüyordu.
Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı görevinde bulunmuştur. Babası Yaşar Kaptan Çebi ve kardeşi Tayfun Çebi ile beraber demir çelik sanayiinde, 1964'te Karabük'te babasının kurduğu haddehaneden (demir çelik üretim tesisi) bir adım öteye geçerek, 1990 yılında Çorlu'da bir haddehane yatırımı daha yaptı. Bunu takip eden üç sene sonrasında Marmara Ereğlisi'nde bir liman yatırımı gerçekleştirdi. Onun hemen akabinde bu limanın yapımına gerekçe olan asıl büyük yatırımını yaptı. 2001'de bir buçuk milyon ton kapasiteli demir çelik izabe tesislerini, 2002'de izabe tesisi ile beraber çalışan bir milyon ton kapasiteli haddehaneyi ve 2005'te de kendi enerjisini üretebileceği bir elektrik santralini devreye aldı. Bu arada armatörlük ile ilgili büyük yatırımlar yaptı.
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