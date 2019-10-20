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, Ankaragücü'ne takıldı, zirve yarşında yara aldı

, eksik rakibi karşısında golü bulamadı... 4. deplasman maçından da 3 puan çıkartamadı. ’lı taraftarını yine çıldırttı...

Çilekeş!
Beşiktaş A.Gücü deplasmanında golsüz berabere kaldı. 26'da Hasan'ın yaptığı vuruşta top savunmaya da çarpıp direğin dibinden kornere gitti. 27'de lı Diaby çalımlarla ceza sahasına girdi. Yıldız oyuncunun yaptığı vuruşu kaleci Korcan ayaklarıyla çeldi.

SAVUNMA ARAYA GİRDİ
Kartal 42'de gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan pasta topu Pazdan'dan söktü ve son çizgiden dışarı çevirdi. A.Gücü savunması araya girdi ve golü önledi.




PAZDAN ADETA DUVAR OLDU
53. Dakikada A.Gücü'nde Hasan ceza sahasına girer girmez vurdu... Top çerçeveyi bulmadı. 70'de Ljajic ceza sahasına girdikten sonra kaleyi denedi. Araya son anda Pazdan girdi.

UMUT NAYİR KAÇIRDI
87'de Korcan'dan seken top kale önünde Diaby'nin önüne düştü. Diaby mutlak golü kaçırdı. 89'da Umut kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.

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