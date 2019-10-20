Beşiktaş A.Gücü deplasmanında golsüz berabere kaldı. 26'da Hasan'ın yaptığı vuruşta top savunmaya da çarpıp direğin dibinden kornere gitti. 27'de Beşiktaşlı Diaby çalımlarla ceza sahasına girdi. Yıldız oyuncunun yaptığı vuruşu kaleci Korcan ayaklarıyla çeldi.
SAVUNMA ARAYA GİRDİ
Kartal 42'de gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan pasta Burak Yılmaz topu Pazdan'dan söktü ve son çizgiden dışarı çevirdi. A.Gücü savunması araya girdi ve golü önledi.
PAZDAN ADETA DUVAR OLDU
53. Dakikada A.Gücü'nde Hasan ceza sahasına girer girmez vurdu... Top çerçeveyi bulmadı. 70'de Ljajic ceza sahasına girdikten sonra kaleyi denedi. Araya son anda Pazdan girdi.
UMUT NAYİR KAÇIRDI
87'de Korcan'dan seken top kale önünde Diaby'nin önüne düştü. Diaby mutlak golü kaçırdı. 89'da Umut kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.
SAVUNMA ARAYA GİRDİ
Kartal 42'de gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan pasta Burak Yılmaz topu Pazdan'dan söktü ve son çizgiden dışarı çevirdi. A.Gücü savunması araya girdi ve golü önledi.
PAZDAN ADETA DUVAR OLDU
53. Dakikada A.Gücü'nde Hasan ceza sahasına girer girmez vurdu... Top çerçeveyi bulmadı. 70'de Ljajic ceza sahasına girdikten sonra kaleyi denedi. Araya son anda Pazdan girdi.
UMUT NAYİR KAÇIRDI
87'de Korcan'dan seken top kale önünde Diaby'nin önüne düştü. Diaby mutlak golü kaçırdı. 89'da Umut kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.