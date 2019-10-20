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: İştahımız yetmedi

, “gücü önünde iştah, arzu ve kazanma isteğini beceriyle birleştiremedik. Beşiktaş kalitesiyle bu maçı kazanmalıydı” dedi.

İştahımız yetmedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü karşısında iştah ve arzulu oynadıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Ancak bunu beceriyle birleştiremedik. Beşiktaş kalitesiyle bu maçı kazanmalıydı" dedi. Üst üste 2 maç aynı kadroyla oynayamadıklarını ifade eden Avcı, "Sakat ve eksiklikler var. Beşiktaş forması ve arzusu hep kazanmalıdır. Bu maçta da pozisyon bulmamıza rağmen kazanmayı başaramadık" dedi.



ANKARA'DA TARTIŞMA VAR
Beşiktaşlı Elneny'nin düştükten sonra A.Gücü kalecisi Korcan'a yaptığı müdahalede başkent ekibi kırmızı kart bekledi. Hakem 'devam' derken, VAR da devreye girmedi. Bu pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu.



DERBİ ÖNCESİ BURAK ŞOKU!
A.Gücü maçının ikinci yarısında sakatlanan , yerini Umut Nayir'e bıraktı. G.Saray derbisi öncesi Burak'ın sakatlanması moralleri bozdu.



SEDYEDE POZU
gücü maçında bir Beşiktaş taraftarı tribünden düşerek yaralandı. Yaralanan taraftar sedye ile ambulansa taşınırken, bu esnada 'Kartal pozu' verdi.

WOLWES 1-1 BERABERE
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolwes, 'nde Southampton ile oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

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