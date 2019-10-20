Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay başkan olabilmek için yarışacak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan kongre saat 10.30'da başlayacak.
14.950 ÜYENİN OY HAKKI VAR
Kongrede aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bugün gerçekleştirilecek olan seçimde başkan adaylarından Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusula ile yarışmayı tercih etti.
PROGRAMLARINI TANITACAKLAR
Beşiktaş'ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık seçiminin ardından saygı duruşunda bulunulacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrasında seçime geçilecek.
3 adayın listesinde camianın çok önemli isimleri var.
A.NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ
ADNAN DALGAKIRAN
EMRE KOCADAĞ
FATİH HAKAN AVŞAR
MESUT URGANCILAR
KEMAL ERDOĞAN
ENİS ULUSOY
ERDAL TORUNOĞULLARI
BERKAN GOCAY
YEDEKLER
UMUT ŞENOL
BİLGEHAN SÜRMEN
HAKAN DALTABAN
FIRAT FİDAN
ALİ EFE BEZCİ
ADALI'NIN LİSTESİ
HÜSEYİN YÜCEL
EMİN ÖNAL
DOĞAN KÜÇÜKEMRE
AHMET SELÇUK SERT
AHMET AKÇELİK
HİCABİ GÖKDERELİ
MELİH AYDOĞDU
YÜCEL BİÇER
YEDEKLER
SÜHA TAŞPOLATOĞLU
ERDAL KARACAN
KEMAL ÇİLOĞLU
UĞUR FORA
AHMET OĞUZ UÇAR
TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ
TAMER MERT
EMRE ESEN
TEMUÇİN TÜZECAN
EMİR TAMER
M.BİLAL ÖZOKUR
ERCAN OZAN
KAMER DÖKMECİYAN
ERSAN AKSOYLU
YEDEKLER
AKER ÇITAK
MURAT GEÇGİL
MEHMET TERZİ
ÇAĞRI GÖKSEL
TUNA FİŞEKÇİOĞLU
14.950 ÜYENİN OY HAKKI VAR
Kongrede aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bugün gerçekleştirilecek olan seçimde başkan adaylarından Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusula ile yarışmayı tercih etti.
PROGRAMLARINI TANITACAKLAR
Beşiktaş'ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık seçiminin ardından saygı duruşunda bulunulacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrasında seçime geçilecek.
3 adayın listesinde camianın çok önemli isimleri var.
A.NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ
ADNAN DALGAKIRAN
EMRE KOCADAĞ
FATİH HAKAN AVŞAR
MESUT URGANCILAR
KEMAL ERDOĞAN
ENİS ULUSOY
ERDAL TORUNOĞULLARI
BERKAN GOCAY
YEDEKLER
UMUT ŞENOL
BİLGEHAN SÜRMEN
HAKAN DALTABAN
FIRAT FİDAN
ALİ EFE BEZCİ
ADALI'NIN LİSTESİ
HÜSEYİN YÜCEL
EMİN ÖNAL
DOĞAN KÜÇÜKEMRE
AHMET SELÇUK SERT
AHMET AKÇELİK
HİCABİ GÖKDERELİ
MELİH AYDOĞDU
YÜCEL BİÇER
YEDEKLER
SÜHA TAŞPOLATOĞLU
ERDAL KARACAN
KEMAL ÇİLOĞLU
UĞUR FORA
AHMET OĞUZ UÇAR
TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ
TAMER MERT
EMRE ESEN
TEMUÇİN TÜZECAN
EMİR TAMER
M.BİLAL ÖZOKUR
ERCAN OZAN
KAMER DÖKMECİYAN
ERSAN AKSOYLU
YEDEKLER
AKER ÇITAK
MURAT GEÇGİL
MEHMET TERZİ
ÇAĞRI GÖKSEL
TUNA FİŞEKÇİOĞLU
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.