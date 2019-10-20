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  • 20.10.2019 20:04
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 20:34

Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek

Sarı-lacivertli futbolcular, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la oynadıkları maçta ısınmak için sahaya üzerinde "Vatan size minnettar" yazılı tişörtle çıktı.

Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek

Fenerbahçeli futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek verdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la karşılaşan sarı-lacivertlilerde futbolcular sahaya anlamlı bir tişörtle çıktı.

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