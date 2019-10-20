Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek

Fenerbahçeli futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek verdi.
Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la karşılaşan sarı-lacivertlilerde futbolcular sahaya anlamlı bir tişörtle çıktı.
Fenerbahçeli futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek verdi.
Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la karşılaşan sarı-lacivertlilerde futbolcular sahaya anlamlı bir tişörtle çıktı.
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