Beşiktaş'ta büyük gün! Başkan adayları oyunu kullandı
Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları ve mevcut başkan Fikret Orman oyunu kullandı. Oy verme işlemini tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Hayırlı olsun bütün arkadaşlara. Demokratik bir seçim oluyor. Daha evvel de söyledim, bu seçim 1 gün. Seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık bin günlük icraat dönemi var. Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır" dedi.
20.10.2019 16:29
- Son Güncelleme: 20.10.2019 16:45
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