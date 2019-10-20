GaleriSpor

Beşiktaş'ta büyük gün! Başkan adayları oyunu kullandı

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları ve mevcut başkan Fikret Orman oyunu kullandı. Oy verme işlemini tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Hayırlı olsun bütün arkadaşlara. Demokratik bir seçim oluyor. Daha evvel de söyledim, bu seçim 1 gün. Seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık bin günlük icraat dönemi var. Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır" dedi.

20.10.2019 16:29 - Son Güncelleme: 20.10.2019 16:45
Beşiktaş'ta büyük gün! Başkan adayları oyunu kullandı

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve başkan Fikret Orman oyunu verdi.

Beşiktaş'ta büyük gün! Başkan adayları oyunu kullandı

Oy verme işlemini tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Hayırlı olsun bütün arkadaşlara. Demokratik bir seçim oluyor.

Beşiktaş'ta büyük gün! Başkan adayları oyunu kullandı

Daha evvel de söyledim, bu seçim 1 gün. Seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık bin günlük icraat dönemi var. Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır" dedi.

Beşiktaş'ta büyük gün! Başkan adayları oyunu kullandı

Serdar Adalı ise, "Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel seçim ortamı var. İnşallah seçim sonuna kadar bu şekilde gider. Beşiktaşımız için ne hayırlıysa Allah'tan onu istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta büyük gün! Başkan adayları oyunu kullandı

Ahmet Nur Çebi de, "Teveccühlerine teşekkür ediyorum. Diğer adaylara da başarılar diliyorum. Allah her şeyin hayırlısını versin. Ben vazifemi yaptım" diye konuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron bunu da yaptı... ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )
Galatasaraylı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron bunu da yaptı... ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )