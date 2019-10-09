Fikret Orman konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben söyleyeceklerimin hepsini, o günkü basın toplantısında söyledim. İçeriğinde neyin, neden olduğunu ifade ettim ve bir kararım olduğunu söyledim. O günden bugüne kadar aynı noktadayım, hiçbir değişiklik yok.

Çok net konuştum, net olarak ifade ettim. Benim düşüncemi tekrar merak ediyorlarsa, YouTube'dan mı nereden bakacaklarsa artık, o basın toplantısında söylediklerimi izlesinler. Hepsi orada.

Her gün ifade edilecek bir şey değil bu. Ben kongre kararı aldım. Kongre kararı demek, kulübü o kongreye kadar yöneteceğiz demek. Ben aday olmayacağım dedim."