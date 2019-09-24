Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı adım adım istifaya sürekleyen süreç! Fikret Orman neden istifa etti?

ORHAN AK KONUSU ÇOK TARTIŞILDI

Fikret Orman, taraftarların tepki gösterdiği antrenör Orhan Ak'a da sahip çıkmış, "Bugüne kadar Beşiktaş'ı kişiler ve bireyler üzerinden konuşmadım. Abdullah hocamız 8 kişilik ekiple geldi. Çok iyi hava yakaladık. Geçen sezon statta, sahada, yönetimsel olarak kötü bir sınav verdik. Gülelim ve güzel şeylerden konuşalım. Şampiyonluk için iddialıyız. Kenetlenelim ve takıma sahip çıkalım. İnşallah Beşiktaş'ı bu sezon çok mutlu edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.