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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı adım adım istifaya sürekleyen süreç! Fikret Orman neden istifa etti?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın son dakika istifa açıklaması spor camiasını salladı. Vodafone Park'ta düzenlediği basın toplantısı sonrası görevi bırakacağını açıklayan Fikret Orman'ın neden istifa ettiği merak konusu. Orman, başkanlığının son döneminde siyah beyazlı taraftarların hedefi haline gelirken, aleyhte birçok tezahürata da maruz kaldı. İşte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı adım adım istifaya götüren süreç.

24.09.2019 13:42 - Son Güncelleme: 24.09.2019 13:48
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı adım adım istifaya sürekleyen süreç! Fikret Orman neden istifa etti?

BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Beşiktaş'ta taraftarlar tarafından istenmeyen adam haline gelen Fikret Orman görevinden istifa etti. Özellikle sezon başı oluşturulan kadro nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Orman, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından son Başakşehir maçında büyük tepki görmüştü.

FİKRET ORMAN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı adım adım istifaya sürekleyen süreç! Fikret Orman neden istifa etti?

ALEYHTE TEZAHÜRATLAR

'Fikret Orman paralar nerede', 'Fikret gol gol gol', 'yönetim istifa' ve "Bana bir masal anlat Fikret, içinde yalanlar olsun, içinde dolarlar olsun" şeklinde yapılan tezahüratlar geçtiğimiz sezondan bu yana tribünlerin dilindeydi.

FİKRET ORMAN İSTİFASINI BÖYLE DUYURDU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı adım adım istifaya sürekleyen süreç! Fikret Orman neden istifa etti?

HÜCUM TRANSFERİ YAPILMAYINCA...

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte transferde geçmiş yıllara göre daha sakin bir politika izlendi. Siyah beyazlılar, Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, N'Kooudou, Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby gibi isimleri renklerine bağlarken santrafor transferi yapılmaması eleştiri konusu oldu. Beşiktaş ligin ilk haftalarında Burak Yılmaz'ın da sakatlığı sebebiyle forvet bölgesinde Güven Yalçın ve Umut Nayir'i oynattı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı adım adım istifaya sürekleyen süreç! Fikret Orman neden istifa etti?

ORHAN AK KONUSU ÇOK TARTIŞILDI

Fikret Orman, taraftarların tepki gösterdiği antrenör Orhan Ak'a da sahip çıkmış, "Bugüne kadar Beşiktaş'ı kişiler ve bireyler üzerinden konuşmadım. Abdullah hocamız 8 kişilik ekiple geldi. Çok iyi hava yakaladık. Geçen sezon statta, sahada, yönetimsel olarak kötü bir sınav verdik. Gülelim ve güzel şeylerden konuşalım. Şampiyonluk için iddialıyız. Kenetlenelim ve takıma sahip çıkalım. İnşallah Beşiktaş'ı bu sezon çok mutlu edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı adım adım istifaya sürekleyen süreç! Fikret Orman neden istifa etti?

Peki nedir Fikret Orman'ı istenmeyen adam haline getiren olaylardan biri olan Orhan Ak?

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