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  • 06.10.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 11:35

'dan flaş adaylık açıklaması!

Başkanı , kulübün yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Mican’ın kızı Nida Engin’e ait Floria Party&Events organizasyon firmasının açılışına katıldı. Görevi bırakacağını açıklayan Orman genel kurul ile ilgili “Bir şey demiyorum, çıksınlar, taşın altına elimizi koyarız. Görevden kaçmayız. Kim çıkarsa çıksın” ifadelerini kullandı.

Fikret Orman'dan flaş adaylık açıklaması!

Açılışta Orman'ın yanı sıra yöneticiler Hüseyin Mican, Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı.

MORALİ YERİNDE
Açılış kurdelesini kesen Başkan Orman, Nida Engin'i tebrik ederek hayırlı işler diledi. Kulüp başkanlığını bırakma kararı alan Orman, burada genel kurul ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya "Bir şey demiyorum, çıksınlar, taşın altına elimizi koyarız. Görevden kaçmayız. Kim çıkarsa çıksın" dedi. Morali oldukça yerinde olan Orman, özel işlerine odaklandığını vurgulayarak "Kaç yıl sonra işim için yurt dışına gidiyorum" ifadelerini kullandı.

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