Fikret Orman istifa etmişti... Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? İşte o sorunun yanıtı...
Beşiktaş camiası Fikret Orman'ın istifa açıklamasının şokunu yaşıyor... Vodafone Park'ta yaptığı basın toplantısında görevi bırakacağını açıklayan Fikret Orman, divan kurulu ile yaptığı görüşme sonrası seçime kadar başkan olarak kalıp kalmayacağının kararını verecek. Öte yandan kafalardaki tek bir soru işareti var 'Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak?' İşte kulislerde adı geçen o isimler ve açıklamaları...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta yaptığı basın toplantısında görevi bırakacağını açıklamıştı. Fikret Orman'ın bu açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Şimdi akıllardaki soru Beşiktaş'ın yeni başkanının kim olacağı. Kulislerde adı başkanlık için geçen 4 isimde açıklamalarda bulundu.
AHMET NUR ÇEBİ: Beşiktaş'ta "Yeni başkan kim olacak?" sorusu gündemin ilk sırasına oturdu. En çok konuşulan isimlerin başında eski ikinci başkan Ahmet Nur Çebi geliyor. Çebi'nin yakın çevresine, "Bir gün Beşiktaş'ta görevi tekrar almayı ya da başkanlık yapmayı arzu ettiğimi herkes biliyor" dediği; hem birlikte hareket ettiği kongre arkadaşları ile, hem de yönetim listesine almayı düşündüğü yönetici adaylarıyla görüşmelere başladığı iddia edildi.
SERDAR ADALI: Başkan Fikret Orman, daha önce başkanlık için yarıştığı Serdal Adalı'ya yönetiminde yer alması için teklifte bulunmuş, Adalı da "Beşiktaş için görevden kaçmam" diyerek başkan Fikret Orman'ın teklifini kabul etmişti. Şu anda kulüpte ikinci başkan konumunda olan Adalı'nın kulüp başkanlığı için adaylığını açıklaması bekleniyor. İkinci Başkan Serdal Adalı, 2013 yılında başkanlık yarışında Fikret Orman'a rakip olmuş ve kaybetmişti.
YILDIRIM DEMİRÖREN: 2004-12 arasında Beşiktaş Başkanlığı yapan Yıldırım Demirören, yeniden başkanlığa aday olacağı yönündeki iddiaları net bir şekilde yalanladı. Yıldırım Demirören, spor yazarı Fatih Doğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Beşiktaş'a yeniden aday olmayacağını açıkladı. Ylıdırım Demirören "Ben o işleri geride bıraktım. Beşiktaş'ta başkan adayı olma gibi bir düşüncem yok" diyerek söylentilerin asılsız olduğunu belirtti.