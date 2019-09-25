Fikret Orman istifa etmişti... Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? İşte o sorunun yanıtı...

AHMET NUR ÇEBİ: Beşiktaş'ta "Yeni başkan kim olacak?" sorusu gündemin ilk sırasına oturdu. En çok konuşulan isimlerin başında eski ikinci başkan Ahmet Nur Çebi geliyor. Çebi'nin yakın çevresine, "Bir gün Beşiktaş'ta görevi tekrar almayı ya da başkanlık yapmayı arzu ettiğimi herkes biliyor" dediği; hem birlikte hareket ettiği kongre arkadaşları ile, hem de yönetim listesine almayı düşündüğü yönetici adaylarıyla görüşmelere başladığı iddia edildi.