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  • 09.10.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 11:41

ne zaman, nerede oynanacak? EURO 2020 ?

için geri sayım başladı. EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, grubun 7. hafta maçında Arnavutluk'u konuk edecek. A Milli Takım'da, Arnavutluk maçı hazırlıkları başladı. Peki, , nerede oynanacak? EURO 2020 ?

Türkiye Arnavutluk maçı nerede oynanacak?

Türkiye - Arnavutluk maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İstanbul'da Arnavutluk ve deplasmanda Fransa ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. EURO 2020 H Grubu'nda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet sonrası 15 puan 12 averaj ile lider konumda yer alan Türkiye, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak zirveden kopmak istemiyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, nerede oynanacak? EURO 2020 milli maç hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

EURO 2020 H Grubu 7. haftasında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u konuk edecek. Türkiye - Arnavutluk maçı 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak.

Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sebastian Constantin Coltescu olacak.

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