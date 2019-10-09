Fenerbahçe'de fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımın 33 yaşındaki Faslı oyuncusu Nabil Dirar'a, kasık ağrıları nedeniyle tetkikler yapıldı. Başarılı futbolcu, çift taraflı sporcu fıtığı teşhisinin ardından ameliyat oldu. Futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
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