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  • 09.10.2019 15:16
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 15:46

'de son dakika gelişmesi! ameliyat edildi

'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sezon başından itibaren sol bek oynayan ve 7. haftası geride kalan Süper Lig'de 2 golü bulunan fıtık ameliyatı oldu. Faslı futbolcu bir ay formasından uzak kalacak...

F.Bahçe'de şok! Yıldız isim ameliyat edildi

'de fıtık ameliyatı olan 'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımın 33 yaşındaki Faslı oyuncusu Nabil Dirar'a, kasık ağrıları nedeniyle tetkikler yapıldı. Başarılı futbolcu, çift taraflı sporcu fıtığı teşhisinin ardından ameliyat oldu. Futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

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