Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor... Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasından sonra önceki gece yöneticilerin büyük kısmı, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve Abdullah Avcı'nın Başkan Orman'ı evinde ziyaret ederek iknaya çalıştığı ortaya çıktı.
KARARIMDAN VAZGEÇMEDİM
Orman'ın ziyaretçilerine, "Kırgınım ve üzgünüm. Kararımdan vazgeçmeyi asla düşünmüyorum. Kulübü bu durumda bırakmak istemezdim ama başka yol kalmadı" dediği öğrenildi.
ORMAN'DAN AVCI'YA GARANTİ
Başkan Orman'ın Abdullah Avcı'ya ise, "Seninle alakalı bir durum yok. Takımı toparlayacağına ve uzun yıllar burada kalacağına inanıyorum" dediği de gelen bilgiler arasında.
YÖNETİM BUGÜN TOPLANIYOR
Beşiktaş'ta dün toplanması gereken yönetim Orman'ı ikna için bugün toplanacak. İkna çalışmaları ve kal baskısı sürerken gözler Orman'ın vereceği son kararda.
ÇEBİ&ADALI BEKLEMEDE
Beşiktaş'ta adları başkan adayları arasında geçen A.Nur Çebi ve Serdal Adalı gelişmeleri takip ediyor.
Beşiktaş'ta Orman ayrılırsa başkan adayları arasında en güçlü adayların Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı'nın olduğu ortaya çıktı. Özellikle Çebi'nin camiadan büyük destek aldığı öğrenildi. İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay'ın da adaylık için nabız yokladığı öğrenildi.
ÇEBİ'NİN ADAYI SERGEN YALÇIN
Beşiktaş'ta adı başkan adayları arasında geçen Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelince Sergen Yalçın'la anlaşacağı öne sürüldü.
KARARIMDAN VAZGEÇMEDİM
Orman'ın ziyaretçilerine, "Kırgınım ve üzgünüm. Kararımdan vazgeçmeyi asla düşünmüyorum. Kulübü bu durumda bırakmak istemezdim ama başka yol kalmadı" dediği öğrenildi.
ORMAN'DAN AVCI'YA GARANTİ
Başkan Orman'ın Abdullah Avcı'ya ise, "Seninle alakalı bir durum yok. Takımı toparlayacağına ve uzun yıllar burada kalacağına inanıyorum" dediği de gelen bilgiler arasında.
YÖNETİM BUGÜN TOPLANIYOR
Beşiktaş'ta dün toplanması gereken yönetim Orman'ı ikna için bugün toplanacak. İkna çalışmaları ve kal baskısı sürerken gözler Orman'ın vereceği son kararda.
ÇEBİ&ADALI BEKLEMEDE
Beşiktaş'ta adları başkan adayları arasında geçen A.Nur Çebi ve Serdal Adalı gelişmeleri takip ediyor.
Beşiktaş'ta Orman ayrılırsa başkan adayları arasında en güçlü adayların Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı'nın olduğu ortaya çıktı. Özellikle Çebi'nin camiadan büyük destek aldığı öğrenildi. İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay'ın da adaylık için nabız yokladığı öğrenildi.
ÇEBİ'NİN ADAYI SERGEN YALÇIN
Beşiktaş'ta adı başkan adayları arasında geçen Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelince Sergen Yalçın'la anlaşacağı öne sürüldü.
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