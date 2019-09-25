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  • 25.09.2019 23:58
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 23:58

'da şok! Messi yine sakatlandı

, Villareal maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Messi'nin durumu ile ilgili açıklama yaptı. Barcelona Kulübü, Villarreal maçının ikinci yarısında oyundan alınan 'nin sol bacak arka adalesinde çekme olduğunu açıkladı.

Barcelona'da Messi şoku!

'nın Arjantinli futbolcusu 'nin yeni bir sakatlık geçirdiği bildirildi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Messi'nin sol bacak arka adalesinde çekme ve ağrıların olduğu belirtildi.

İYİLEŞME SÜRESİ HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞILMADI
Katalan kulübü, Arjantinli futbolcunun iyileşme süresiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

İspanyol basını ise Messi'nin 'nın 7. haftasında deplasmandaki Getafe maçında oynamayacağını, 2 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile yapılacak karşılaşmada da oynamasının şüpheli olduğunu yazdı.

Sezonun ilk antrenmanında sağ bacak arka alt adalesinden sakatlık geçiren Messi, 17 Eylül'deki ve 21 Eylül'deki Granada maçlarında yedekten oyuna girmişti.

Arjantinli futbolcu, La Liga'da bu sezon ilk kez 6. haftada oynanan Villarreal maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Messi, 28. dakikada geçirdiği bir sakatlığın ardından ikinci devre sahaya çıkmamış yerine Ousmane Dembele oyuna girmişti.

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