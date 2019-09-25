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  • 26.09.2019 02:02
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 02:02

derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? GS FB maçı hangi kanalda?

ve , Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takım için hayati öneme sahip karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi taraftarlar , saat kaçta başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, GS FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta?

2019-2020 sezonu Süper Lig 6. haftasında Galatasaray kendi evinde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Futbolseverler dev derbi öncesinde Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki merak edilenler...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

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