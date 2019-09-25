2019-2020 sezonu Süper Lig 6. haftasında Galatasaray kendi evinde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Futbolseverler dev derbi öncesinde Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki merak edilenler...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.