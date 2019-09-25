Beşiktaş'ta büyük şok yaşanıyor... Başkan Fikret Orman mevcudiyetinin kulübe zarar verdiğini belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. Bu gelişmeden sonra Siyah-Beyazlı kulüp Kasım ayında olağanüstü kongreye gidecek. Orman yaptığı açıklamada, "Çok mücadele ettik ama enerjim artık buna yetmiyor" dedi.



ELEŞTİRİLER BİZİ ARTIK ÇOK YORDU

Kendisinin ve arkadaşlarının emek dökerken eleştirilere muhatap olmaktan yorulduğunu söyleyen Orman, "1 sene önce bunlar başlandı. Namusumuzla irdelenmeye ve tezahürat haline getirilmeye başlandık" dedi.







BANA VE AİLEME SALDIRIYORLAR

Cep telefonunun eklendiği küfür gruplarının kurulduğunu söyleyen Orman, "Sosyal medya üzerinden bana ve aileme atak yapıyorlar. Artık kan değişikliğine ihtiyaç var. Yorgun değilim ama üzgünüm" dedi.



OLAĞANÜSTÜ SAATLER YAŞANDI

Başkan Fikret Orman'ın bu açıklamasından sonra kulüp binasında olağanüstü saatler yaşandı. Yöneticilerin başkanı kararından döndürmeye çalıştığı ama Orman'ın geri adım atmayacağı gelen bilgiler arasında.



DEMİRÖREN ADAY OLMAYACAK

Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören'in aday olmayı düşünmediği ortaya çıktı. Camianın Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi üzerinde durduğu öğrenilirken Hürser Tekinoktay'ın da yine aday olacağı belirlendi.







İSTİFAYA SLOVAKYA'DA KARAR VERDİ

Başkan Fikret Orman'ı istifaya getiren en önemli nedenin taraaftrın tepkisi olduğu öğrenildi. Bratislava önünde alınan yenilgiden sonra Orman'ın istifayı kafasına koyduğu öne sürüldü.



1- Fikret Orman'ın istifa etmesinin en önemli nedeninin taraftarın tepkisi olduğu ortaya çıktı. 'Fikret gol gol', 'Yönetim istifa', 'Bana bir masal anlat Fikret' gibi tezahüratlar süreci hızlandırdı



2- Slovakya'da Bratislava önünde alınan 4-2'lik yenilgi sonrası Orman istifayı kafasına koydu. Bunu yönetici arkadaşlarıyla paylaşan Orman kafileyle İstanbul'a dönmeyerek ailesiyle kısa bir tatil yaptı.



3- Camiada muhalefetin sürekli eleştirdiği Orman yapılmayan forvet transferi, Orhan Ak süreci ve personele ödenmeyen paralar nedeniyle şimşekleri üstüne çekerken bu süre içersinde çok yıprandı.







YA YAMANTÜRK YA DA ADALI YÖNETECEK

Beşiktaş'ta Orman istifa ederse Divan Başkanı Tevfik Yamantürk seçime kadar kulübe başkanlık yapacak.









Orman istifa etmeyip olağanüstü seçim kararı alırsa 2.Başkan Serdal Adalı kulübe patronluk yapacak.



KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI DA DÜŞMÜŞ OLACAK

Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği başkanlığından da istifa etmiş olacak. Kulislerde konuşulanlara göre F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan biri başkan olacak.



ORMAN BIRAKTI HİSSELER UÇTU

Orman'ın istifasından sonrasında satışla karşılaştı. İstifadan önce yükseliş trendinde olan Beşiktaş hisseleri 1.75 işlem seviyesinde işlem görecek.





ORMAN SON ANLAŞMAYI SOMPO İLE YAPTI

Başkan Orman istifa etmeden önce erkek baske-t bol takımı için Sompo Sigorta ile anlaşma imzaladı

Beşiktaş erkek basketbol takımı için Sompo Sigorta ile olan isim sponsorluğunu 1 yıl daha uzattı. İmza törenine Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra Sompo Sigorta CEO'su Recai Dalaş ve Başantrenör Ivanovic de katıldı.



TEŞEKKÜR EDERİM

Orman burada, "4 yıllık bir anlaşmamız vardı. Beşiktaş basketboluna verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.



