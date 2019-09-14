G.Saray ligde Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. 16'da ceza sahası içinde topla buluşan Falcao, mutlak bir gol pozizyonundan yararlanamadı.
YOUSSEF'E ÇARPTI GOL OLDU
38'de Falcao ceza sahasına girdikten sonra vurdu. Ben Youssef'e de çarpan top ağlarla buluştu. 42'de Hajradinovic'in şutunu Muslera kurtardı.
MARCAO İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
50'de Belhanda'nın ortasında Marcao kafayı vurdu. Fatih köşeden çıkardı. 62'de Thiam'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 68'de Ömer'in şutunda Veysel kale önünde siper oldu.
FALCAO TOPU BULUŞTURAMADI
80'de Falcao'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş direği yaladı. 83. dakikada Falcao, ceza sahası içinde topu Babel ile buluşturamadı. G.Saray yüzde 100'lük gol fırsatından yararlanamadı.
İLK MAÇINDA SINIFI GEÇTİ
Falcao, ilk maçında 1 gol atarken, 19 isabetli pas yaptı. 6 ikili mücadele ve 1 hava topu kazandı.
İlk resmi maçında golle tanışan Falcao, Kasımpaşa maçındaki istatistikleriyle göz doldurdu. Kolombiyalı yıldız, 1 isabetli şut, 19 isabetli pas, 1 kilit pas istatistikleri yakaladı. 6 ikili mücadele ve 1 hava topu kazandı. Yıldız golcünün ilk maçında golle tanışması İspanyol ve Kolombiya basınının da manşetlerini süsledi.
Falcao, Belhanda, Drogba Elmander, Kewell, Lincoln ve Hagi gibi ilk maçta golle tanıştı.
MAÇ SONU 3'LÜ ÇEKTİRDİ
G.Saray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlere koştu... Arkadaşlarıyla birlikte taraftarlara 3'lü çektirdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da ona alkışla destek verdi.
GOLDEN SONRA METİN OKTAY SELAMI
Kasımpaşa maçında galibiyet golüne imza atan Radamel Falcao gönülleri bir kez daha fethetti... Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı yıldızı golden sonra elini kalbine götürerek Metin Oktay selamı verdi... Bu görüntü Galatasaray taraftarını oldukça duygulandırdı.
FATİH TERİM YERİNDE DURAMADI
G.Saray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenörlerden Ümit Davala ve Hasan Şaş, mücadeleyi tribünden izledi. Özellikle Fatih Terim'in bir hayli heyecanlı olduğu gözlendi.
G.SARAY TARAFTARINDAN PANKARTLI TEPKİ!
G.Saray taraftarı, Kasımpaşa maçının ilk 3 dakikasında tezahürat yapmayarak TFF'yi protesto etti. "Galatasaray tek siz hepiniz" pankartı açtı.
HELAL OLSUN SANA MARTIN LINNES
G.Saray'da adı TFF listesine yazılmayan ve Ocak ayına kadar oynayamayacak olan Martin Linnes maçı tribünden büyük bir dikkatle izledi. Norveçli kanat oyuncusunun minik kızının ise maç oynanırken uyuması renkli görüntüler oluşturdu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da kadro dışı olmasına rağmen maça gelen Martin Linnes'e tribünde yoğun bir ilgi gösterdi.
YOUSSEF'E ÇARPTI GOL OLDU
38'de Falcao ceza sahasına girdikten sonra vurdu. Ben Youssef'e de çarpan top ağlarla buluştu. 42'de Hajradinovic'in şutunu Muslera kurtardı.
MARCAO İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
50'de Belhanda'nın ortasında Marcao kafayı vurdu. Fatih köşeden çıkardı. 62'de Thiam'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 68'de Ömer'in şutunda Veysel kale önünde siper oldu.
FALCAO TOPU BULUŞTURAMADI
80'de Falcao'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş direği yaladı. 83. dakikada Falcao, ceza sahası içinde topu Babel ile buluşturamadı. G.Saray yüzde 100'lük gol fırsatından yararlanamadı.
İLK MAÇINDA SINIFI GEÇTİ
Falcao, ilk maçında 1 gol atarken, 19 isabetli pas yaptı. 6 ikili mücadele ve 1 hava topu kazandı.
İlk resmi maçında golle tanışan Falcao, Kasımpaşa maçındaki istatistikleriyle göz doldurdu. Kolombiyalı yıldız, 1 isabetli şut, 19 isabetli pas, 1 kilit pas istatistikleri yakaladı. 6 ikili mücadele ve 1 hava topu kazandı. Yıldız golcünün ilk maçında golle tanışması İspanyol ve Kolombiya basınının da manşetlerini süsledi.
Falcao, Belhanda, Drogba Elmander, Kewell, Lincoln ve Hagi gibi ilk maçta golle tanıştı.
MAÇ SONU 3'LÜ ÇEKTİRDİ
G.Saray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlere koştu... Arkadaşlarıyla birlikte taraftarlara 3'lü çektirdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da ona alkışla destek verdi.
GOLDEN SONRA METİN OKTAY SELAMI
Kasımpaşa maçında galibiyet golüne imza atan Radamel Falcao gönülleri bir kez daha fethetti... Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı yıldızı golden sonra elini kalbine götürerek Metin Oktay selamı verdi... Bu görüntü Galatasaray taraftarını oldukça duygulandırdı.
FATİH TERİM YERİNDE DURAMADI
G.Saray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenörlerden Ümit Davala ve Hasan Şaş, mücadeleyi tribünden izledi. Özellikle Fatih Terim'in bir hayli heyecanlı olduğu gözlendi.
G.SARAY TARAFTARINDAN PANKARTLI TEPKİ!
G.Saray taraftarı, Kasımpaşa maçının ilk 3 dakikasında tezahürat yapmayarak TFF'yi protesto etti. "Galatasaray tek siz hepiniz" pankartı açtı.
HELAL OLSUN SANA MARTIN LINNES
G.Saray'da adı TFF listesine yazılmayan ve Ocak ayına kadar oynayamayacak olan Martin Linnes maçı tribünden büyük bir dikkatle izledi. Norveçli kanat oyuncusunun minik kızının ise maç oynanırken uyuması renkli görüntüler oluşturdu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da kadro dışı olmasına rağmen maça gelen Martin Linnes'e tribünde yoğun bir ilgi gösterdi.
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