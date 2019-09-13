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Falcao Kasımpaşa maçında ilk golünü attı! Falcao hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

Radamel Falcao Kasımpaşa maçında 38. dakikada fileleri havalandırdı. Transferi aylarca heyecanla beklenen Radamel Falcao, böylece Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı ilk Lig maçı olan Kasımpaşa maçında golünü atmış oldu. Falcao'nun Kasımpaşa'ya attığı gol sonrası, golcü futbolcu meşhur lakabıyla yeniden gündeme geldi. Falcao'nun lakabını ilk kez duyan taraftarlar şaşkınlık yaşadı. Peki çıktığı ilk Lig maçı olan Kasımpaşa maçında fileleri havalandıran Falcao'nun meşhur lakabı ne? İşte futbolcuların ilginç lakapları...

13.09.2019 21:47 - Son Güncelleme: 13.09.2019 21:47
Falcao Kasımpaşa maçında ilk golünü attı! Falcao hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

Radamel Falcao çıktığı ilk Lig maçı olan Kasımpaşa maçında ilk golünü atarak taraftarın yüzünü güldürdü. 38. dakikada ağları havalandıran Falcao, sosyal medyada da anında gündem oldu.

Falcao Kasımpaşa maçında ilk golünü attı! Falcao hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

Süper Lig'e muhteşem bir başlangıç yapan Falcao, attığı gol sonrası yeniden meşhur lakabıyla gündeme geldi.

Falcao Kasımpaşa maçında ilk golünü attı! Falcao hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

Peki Galatasaray'ın yeni golcüsü Falcao'nun lakabı ne? İşte futbolcuların ilginç lakapları...

Falcao Kasımpaşa maçında ilk golünü attı! Falcao hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

TOMAS UJFALUSI - GLADYATÖR

Falcao Kasımpaşa maçında ilk golünü attı! Falcao hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

JAVIER HERNANDEZ - CHİCHARİTO (KÜÇÜK BEZELYE)

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