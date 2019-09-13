Süper Lig'de 4. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı Falcao'nun ilk yarıda attığı tek golle kazandı.

Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Zorlu geçen mücadelede Galatasaray, yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun 38. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.



Galatasaray'da yeni transferler Radamel Falcao ile Mario Lemina ilk kez forma giydi.

İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezalı oyuncuların çokluğunda İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre Kasımpaşa karşısında ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Falcao, Brugge Kulübüne kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne'nin yerine Kasımpaşa ilk 11'de yer aldı.

Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de görev alan Ömer Bayram, 4. hafta mücadelesinde yedek soyunurken bu oyuncunun yerine de Lemina şans buldu. Lemina maçın 30. dakikasında sakatlandıktan sonra yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

TERİM VE İKİ YARDIMCISI CEZALARI NEDENİYLE TRİBÜNDE

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Kasımpaşa maçında tribünde yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermiş, Tahkim Kurulu da bu cezayı 3 maça indirmişti.

PFDK'nin aynı maçta 3 maç men cezası verdiği Ümit Davala'nın yanı sıra geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 8 maç men cezası alan Hasan Şaş da yedek kulübesinde bulunamadı.

METİN OKTAY UNUTULMADI

Sarı-kırmızılı takımın "Taçsız kralı" Metin Oktay da unutulmadı.

Skorboardda Metin Oktay görsellerine yer verilirken, tribünde de "Taçsız kral tek aşkıydı Galatasaray", "Senin gibi cimbomluyu unutur mu bu taraftar" ve "Seni sevenleri bir kez üzdün 13.09.1991" yazılı pankartlar yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar da alkışlarla Oktay'ı andı.

TARAFTARLARDAN 3 DAKİKA SESSİZLİK

Galatasaraylı taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte mücadeleyi 3 dakika sessiz bir şekilde takip etti.

Sarı-kırmızılılar, maçı 3 dakika oturarak izledikten sonra coşkulu bir şekilde tezahüratta bulundu.