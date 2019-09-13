Radamel Falcao'dan galibiyet üçlüsü! Falcao Kasımpaşa maçında ilk golünü attı

Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Yeni transferler Lemina ve Falcao'nun da ilk 11'de başladığı karşılaşmanın tek golü Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'dan geldi. Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, ilk resmi maçında Kasımpaşa ağlarını havalandırmayı başardı. Falcao, 11'de başladığı karşılaşmanın 90. dakikasında yerini Ryan Donk'a bıraktı. Galatasaray'ın golcüsü Falcao üçlü çektirerek tribünleri ateşledi. İşte maça damga vuran o anlar...