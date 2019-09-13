Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Lige kötü başlangıç yapan Galatasaray, milli aranın ardından ligde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Yeni transferleriyle adından sıkça söz ettiren Galatasaray, ligin 4. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Falcao transferiyle adından sıkça söz ettiren Galatasaray, ligin 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.