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  • 13.09.2019 14:34
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 14:34

maçı saat kaçta? 2019 GS Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?

ile , Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Milli aranın ardından ligde 4. hafta perdesi bu karşılaşma ile açılacak. Son şampiyon Galatasaray'ın yeni transferleri Falcao ile Lemina, teknik heyetin görev vermesi durumunda ilk kez resmi maça çıkacaklar. Peki, saat kaçta? 2019 GS Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray-Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Lige kötü başlangıç yapan Galatasaray, milli aranın ardından ligde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Yeni transferleriyle adından sıkça söz ettiren Galatasaray, ligin 4. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Falcao transferiyle adından sıkça söz ettiren Galatasaray, ligin 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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