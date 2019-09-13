Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bu sabahki antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz özel programına devam ederken Oğuzhan Özyakup ise salonda çalıştı.

Siyah-beyazlı kulübün, Gazişehir maç kadrosu açıklandı. Listede tedavisi devam eden Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens yer almadı. Atiba, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny ise maç kadrosunda bulunuyor. Lens'in alınmama sebebinin ise 12 yabancı oyuncu sınırı nedeniyle olduğu ifade edildi.