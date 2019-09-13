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  • 13.09.2019 13:55
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 13:55

'ın maçı kadrosu belli oldu

'ın maç kadrosunda tedavisi devam eden ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra yer almadı. Öte yandan Atiba, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny ise maç kadrosunda bulunuyor.

Beşiktaş'ın Gaziantep kadrosu belli oldu! 3 yıldız yok...

, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı FK maçının hazırlıklarını bu sabahki antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda özel programına devam ederken Oğuzhan Özyakup ise salonda çalıştı.

Siyah-beyazlı kulübün, Gazişehir maç kadrosu açıklandı. Listede tedavisi devam eden Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra yer almadı. Atiba, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny ise maç kadrosunda bulunuyor. Lens'in alınmama sebebinin ise 12 yabancı oyuncu sınırı nedeniyle olduğu ifade edildi.

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