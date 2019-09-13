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'yu ilk maçında 52 bine yakın taraftarı izleyecek

Spor Toto 'de 4. hafta bugün oynanacak - maçıyla start alacak. 20.30’daki karşılaşmanın tüm biletleri bitti... Falcao’yu ilk maçında 52 bine yakın Galatasaray taraftarı izleyecek...



Süper Lig'de milli ara sona erdi ve gözler tekrar lige çevrildi... 4. hafta bugün oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla start alacak. Cimbom'a gönül veren taraftarların Falcao özlemi de son bulacak. Aslan, yenilenmiş kadrosuyla taraftarının huzura çıkacak.

İSTANBUL'U SALLAMIŞTI!
G.Saray'da yılın transferi Kolombiyalı golcü Falcao İstanbul'da coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanmış, dünya basını da bu karşılamaya geniş yer ayırmıştı.

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