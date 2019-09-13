Lig'de milli ara sona erdi ve gözler tekrar lige çevrildi... 4. hafta bugün oynanacakmaçıyla start alacak.gönül veren taraftarlarınözlemi de son bulacak., yenilenmiş kadrosuyla taraftarının huzura çıkacak.yılın transferi KolombiyalıgolcüFalcao İstanbul'dacoşkulu bir taraftargrubu tarafındankarşılanmış, dünyabasını da bu karşılamayageniş yerayırmıştı.