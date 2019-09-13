Süper Lig'de milli ara sona erdi ve gözler tekrar lige çevrildi... 4. hafta bugün oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla start alacak. Cimbom'a gönül veren taraftarların Falcao özlemi de son bulacak. Aslan, yenilenmiş kadrosuyla taraftarının huzura çıkacak.
İSTANBUL'U SALLAMIŞTI!
G.Saray'da yılın transferi Kolombiyalı golcü Falcao İstanbul'da coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanmış, dünya basını da bu karşılamaya geniş yer ayırmıştı.
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