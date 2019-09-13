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Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ancak Kayserispor maçında son dakikada attığı gol ile 3 puan ile tanışan Galatasaray, ligin 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Club Brugge maçı öncesi sürpriz yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı ekipte Terim cezası nedeniyle tribünde olacak. Yeni transfer Falcao'nun sahada olması beklenirken, Terim'in orta sahada bir sürpriz yapmaya hazırlandığı da iddia edildi. İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

13.09.2019 10:49 - Son Güncelleme: 13.09.2019 10:50
Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Kasımpaşaspor 11'i belli oldu

Yapılan transferler, verilen cezalar derken 15 günlük milli arada gündemden hiç düşmeyen Galatasaray, Süper Lig'e geri dönüyor.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Kasımpaşaspor 11'i belli oldu

Rakip, 37 maç önce sarı-kırmızılıları yuvasında yıkan son ekip olan Kasımpaşa.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Kasımpaşaspor 11'i belli oldu

Transferin son gününde Falcao, Lemina, Andone ve Taylan Antalyalı'yı getirerek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni yıldızlarıyla gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Kasımpaşaspor 11'i belli oldu

BOŞ KOLTUK KALMAYACAK
Aslantepe'de saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Kasımpaşaspor 11'i belli oldu

Sarı-kırmızılılar, ilk üç haftada 4 puanla 9. basamakta yer alırken, rakip Kasımpaşa ise 2 yenilgi 1 beraberlikle 16. sırada kaldı. Lacivert-beyazlı ekibin ligdeki son 10 maçında galibiyet alamaması dikkat çekiyor.

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