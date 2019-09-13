Fatih Terim'den sürpriz kadro! Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ancak Kayserispor maçında son dakikada attığı gol ile 3 puan ile tanışan Galatasaray, ligin 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Club Brugge maçı öncesi sürpriz yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı ekipte Terim cezası nedeniyle tribünde olacak. Yeni transfer Falcao'nun sahada olması beklenirken, Terim'in orta sahada bir sürpriz yapmaya hazırlandığı da iddia edildi. İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i...

13.09.2019 10:49 - Son Güncelleme: 13.09.2019 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





