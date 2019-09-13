G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Aroma ile yapılan sponsorluk anlaşmasında oldukça sert açıklamalar yaptı. Cengiz, "Galatasaray'a karşı ciddi bir cephe var. Ciddi bir algı yönetimi var. Biz bu cepheyi de bozarız, varsa oyunlarını da bozarız" ifadelerini kullandı.
HEDEF YABANCILARI YENMEK
Cengiz, "Bizim gücümüz buna rahatlıkla yeter. Bizim ana hedefimiz yabancı takımları yenmek ve dünyanın tepesine olan yürüyümüşüzü sürdürmek. Bunu da sağlam bir mali yapıyla çözeceğiz" dedi.
DİNAMİTLERLE OYNAMAYIN
Başkan, "2 hakemi cımbızla çekip görevlerine son veriyorlar. Hakemlere, "G.Saray lehine hata yaparsanız ceza alırsınız" mesajı veriliyor. Toplumun dinamitleriyle oynamayın" diye konuştu.
LEKELİ ŞAMPİYONLUK İMASI!
Mustafa Cengiz, "Kendimize duyduğumuz saygıdan dolayı rakiplerimize değerli diyoruz ama rakiplerimizin bazıları bir taç atışı için şampiyonluğumuza lekeli deme cüretini gösteriyor" dedi.
BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR
G.Saray'ın Başkanı Cengiz, "Kulüpler Birliği'ne 'Birlik' demeye dilim varmıyor. Çünkü içinde bir kulüp yok. Bizim için de şu anda Kulüpler Birliği yok hükmündedir" diye konuştu.
CİMBOM'A YENİ SU SPONSORU
G.Saray, meyve suyu markası Aroma ile su sponsorluğu anlaşması imzaladı. Törene Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da katıldı.
HEDEF YABANCILARI YENMEK
Cengiz, "Bizim gücümüz buna rahatlıkla yeter. Bizim ana hedefimiz yabancı takımları yenmek ve dünyanın tepesine olan yürüyümüşüzü sürdürmek. Bunu da sağlam bir mali yapıyla çözeceğiz" dedi.
DİNAMİTLERLE OYNAMAYIN
Başkan, "2 hakemi cımbızla çekip görevlerine son veriyorlar. Hakemlere, "G.Saray lehine hata yaparsanız ceza alırsınız" mesajı veriliyor. Toplumun dinamitleriyle oynamayın" diye konuştu.
LEKELİ ŞAMPİYONLUK İMASI!
Mustafa Cengiz, "Kendimize duyduğumuz saygıdan dolayı rakiplerimize değerli diyoruz ama rakiplerimizin bazıları bir taç atışı için şampiyonluğumuza lekeli deme cüretini gösteriyor" dedi.
BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR
G.Saray'ın Başkanı Cengiz, "Kulüpler Birliği'ne 'Birlik' demeye dilim varmıyor. Çünkü içinde bir kulüp yok. Bizim için de şu anda Kulüpler Birliği yok hükmündedir" diye konuştu.
CİMBOM'A YENİ SU SPONSORU
G.Saray, meyve suyu markası Aroma ile su sponsorluğu anlaşması imzaladı. Törene Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da katıldı.
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