Başkanıile yapılan sponsorluk anlaşmasında oldukça sert açıklamalar yaptı. Cengiz,Ciddi bir algı yönetimi var." ifadelerini kullandı."Bizim gücümüz buna rahatlıkla yeter. Bizim ana hedefimiz yabancı takımları yenmek ve dünyanın tepesine olan yürüyümüşüzü sürdürmek. Bunu da sağlam bir mali yapıyla çözeceğiz" dedi."2 hakemi cımbızla çekip görevlerine son veriyorlar. Hakemlere, "lehine hata yaparsanız ceza alırsınız" mesajı veriliyor. Toplumun dinamitleriyle oynamayın" diye konuştu.Cengiz, "Kendimize duyduğumuz saygıdan dolayı rakiplerimize değerli diyoruz ama rakiplerimizin bazıları bir taç atışı için şampiyonluğumuza lekeli deme cüretini gösteriyor" dedi.Başkanı Cengiz, "'ne 'Birlik' demeye dilim varmıyor. Çünkü içinde bir kulüp yok. Bizim için de şu anda Kulüpler Birliği yok hükmündedir" diye konuştu.meyve suyu markasıile su sponsorluğu anlaşması imzaladı. Törene Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanıve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da katıldı.