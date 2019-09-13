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  • 13.09.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 17:28

Son dakika haberi: 'nda ikinci finalist belli oldu

'nda ilk finalist nefes kesen maç sonrası İspanya olmuştu.. FIBA Dünya Kupası'nda ikinci yarı finalist belli oldu. Luis Scola ve Facundo Campazzo önderliğindeki , 'yı 80-66 yenip adını FIBA Dünya Kupası'nda finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu.

FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 'nda finalin adı belli oldu. Yarı final ikinci maçında 'yı mağlup eden , finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Maça istediği gibi başlayan Arjantin, ilk periyodu 21-18, devreye de 39-32'lik skorla üstün girdi. Üçüncü periyotta ağırlığını daha da ortaya koyan Arjantin, periyodu 60-48 önde tamamladı. Son periyotta da aynı ciddiyetini devam ettiren Arjantin, parkeden 80-66'lık skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Arjantin'de Luis Scola 28 sayı, 13 ribaund ve Gabriel Deck 13 sayı, Facundo Campazzo 12 sayı ile mücadele ederek galibiyetin mimarlarından oldu.

Fransa'da ise Frank Ntilikina ve Evan Fornir 16'şar sayı ile takımına katkıda bulundu.

İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi 15 Eylül'de Wukesong Sport Arena'da oynanacak.

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