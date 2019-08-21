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  • 21.08.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 16:34

Son dakika haberi: 'ın transferinde flaş gelişme 'Yarın akşam İstanbul'da...'

'da son dakika transfer gelişmesi... Aspor'un iddiasına göre; Radamel yarın saat 18-19 arasında İstanbul Havalimanı'na gelecek.

'ın Radamel transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Aspor'un iddiasına göre; yarın saat 18-19 arasında İstanbul Havalimanı'na gelecek.

Yorumcu Savaş Çorlu ''Ozornwafor ve Kostas'ın fesih işlemleri şu an sürüyor kulüpte. Falcao, KAP işlemi 19:05'e yetiştirilmeye çalışılıyor.'' dedi.

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