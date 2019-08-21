Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Aspor'un iddiasına göre; Radamel Falcao yarın saat 18-19 arasında İstanbul Havalimanı'na gelecek.
Yorumcu Savaş Çorlu ''Ozornwafor ve Kostas'ın fesih işlemleri şu an sürüyor kulüpte. Falcao, KAP işlemi 19:05'e yetiştirilmeye çalışılıyor.'' dedi.
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