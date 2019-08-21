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  • 21.08.2019 12:38
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 12:42

Son dakika: Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Son dakika haberine göre Toto Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın en önemli maçı olarak dikkat çeken - maçına Halil Umut Meler atandı.

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Toto Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın en önemli maçı olarak dikkat çeken - maçına Halil Umut Meler atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

23 Ağustos Cuma:
20.30 -Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.15 -Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
21.45 -Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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