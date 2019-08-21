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  • 21.08.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 17:00

: 'da flaş ayrılık | Güncel transfer i

haberine göre geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Yunan golcü ile yollarını ayırıyor. Başarılı forvet için PSV ile görüşmeler başladı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Görüşmeler başladı

'ın geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan , sarı-kırmızılı takımda beklentilerin uzağında bir görüntü çizmişti.


*Kostas Mitroglou

Teknik direktör Fatih Terim tarafından yeni sezonda takımda düşünülmeyen Yunan golcü için birçok farklı ekiple transfer görüşmesi yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. bilgisine göre Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, Mitroglou'yu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmelere başladı.

Yahoo t muhabiri Manu Lonjon da yaptığı bilgilendirmede, oyuncunun Hollanda ekibine kiralanması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

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