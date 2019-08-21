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Son dakika transfer haberi! Galatasaray bombayı patlattı: İşte Falcao'nun sözleşmesi

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın Falcao bilmecesi sonunda çözüldü. Taraftarların günlerdir heyecanla beklediği, Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao yarın İstanbul'da olacak. Kolombiyalı yıldız Falcao'nun Galatasaray ile olan sözleşmesinin detayları da belli oldu. İşte Galatasaray taraftarının merakla beklediği Falcao transferindeki son dakika gelişmesi...

21.08.2019 08:51 - Son Güncelleme: 21.08.2019 08:54
Son dakika transfer haberi! Galatasaray bombayı patlattı: İşte Falcao'nun sözleşmesi

Galatasaray'da gözler Radamel Falcao'nun transferinin açıklanacağı ana çevrildi. Heyecan her geçen gün artarken gelişmeler oyuncunun ülkesi Kolombiya'da da merakla izleniyor.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray bombayı patlattı: İşte Falcao'nun sözleşmesi

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan ESPN Kolombiya Muhabiri Tito Puccetti, önemli açıklamalara imza atarken sarı- kırmızılı takıma transferiyle ilgili konuştu.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray bombayı patlattı: İşte Falcao'nun sözleşmesi

"Galatasaray, tüm dünyanın tanığı bir kulüp... Coşkulu bir taraftar önünde başarılı olacağına inanıyor."

Son dakika transfer haberi! Galatasaray bombayı patlattı: İşte Falcao'nun sözleşmesi

"Kolombiya'da insanlar bunu gördüğü için Falcao'nun doğru bir karar verdiğini düşünüyor" dedi.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray bombayı patlattı: İşte Falcao'nun sözleşmesi

İMZALAR NEDEN GECİKTİ?
"Falcao'nun İstanbul'a gitmesini ve Galatasaray'a katılmasını bekliyoruz" diyen Puccetti, görüşmelerin uzamasıyla ilgili, "Büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. Elbette ki küçük detaylar da böyle bir durumda önemli olabiliyor."

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