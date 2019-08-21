Son dakika transfer haberi! Galatasaray bombayı patlattı: İşte Falcao'nun sözleşmesi
Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın Falcao bilmecesi sonunda çözüldü. Taraftarların günlerdir heyecanla beklediği, Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao yarın İstanbul'da olacak. Kolombiyalı yıldız Falcao'nun Galatasaray ile olan sözleşmesinin detayları da belli oldu. İşte Galatasaray taraftarının merakla beklediği Falcao transferindeki son dakika gelişmesi...
21.08.2019 08:51
- Son Güncelleme: 21.08.2019 08:54
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