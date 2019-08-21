Son dakika transfer haberi! Galatasaray bombayı patlattı: İşte Falcao'nun sözleşmesi

İMZALAR NEDEN GECİKTİ?

"Falcao'nun İstanbul'a gitmesini ve Galatasaray'a katılmasını bekliyoruz" diyen Puccetti, görüşmelerin uzamasıyla ilgili, "Büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. Elbette ki küçük detaylar da böyle bir durumda önemli olabiliyor."