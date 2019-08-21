Galatasaray'da Falcao transferinde şoke eden iddia! KAP açıklaması beklenirken...
Sarı-kırmızılıların 46 gündür yanıtını aradığı tek bir soru var 'Falcao ne zaman İstanbul'a gelecek?'... Galatasaray'da, yılan hikayesine dönen Falcao transferinde son durum merak ediliyor. Bir yandan Falcao'nun sözleşmesine dair iddialar ortaya atılırken, bir yandan da Fransız basınının ortaya attığı iddialar Galatasaraylı taraftarların kafasını karıştırdı. İşte penceresi 3 Eylül'de kapanacak olan yaz transfer döneminin flaş ismi Falcao'da son durum...
21.08.2019 14:15
- Son Güncelleme: 21.08.2019 14:23
Galatasaray yönetiminin kadrosuna katmak için büyük uğraş sarf ettiği Radamel Falcao'nun transferi belirsizliğini koruyor. İçinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde Galatasaray-Falcao flörtüyle ilgili spor basınında ilk haber 6 Temmuz'da yapıldı. Aradan 46 gün geçmesine rağmen henüz KAP bildirimi gelmedi.
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