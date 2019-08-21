Galatasaray'da Falcao transferinde şoke eden iddia! KAP açıklaması beklenirken...

FALCAO TAKIMDA KALABİLİR

Elindeki hücum opsiyonlarının yetersiz olduğunu düşünen Leonardo Jardim, bu transferler sonrası sistemi de değiştiriyor...

L'Equipe, Monaco'nun 4-2-3-1'den 4-4-2'ye döneceğini ve, Slimani ile Ben Yedder transferlerine rağmen Falcao'nun takımda tutulabileceğini yazdı.