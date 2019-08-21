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Galatasaray'da Falcao transferinde şoke eden iddia! KAP açıklaması beklenirken...

Sarı-kırmızılıların 46 gündür yanıtını aradığı tek bir soru var 'Falcao ne zaman İstanbul'a gelecek?'... Galatasaray'da, yılan hikayesine dönen Falcao transferinde son durum merak ediliyor. Bir yandan Falcao'nun sözleşmesine dair iddialar ortaya atılırken, bir yandan da Fransız basınının ortaya attığı iddialar Galatasaraylı taraftarların kafasını karıştırdı. İşte penceresi 3 Eylül'de kapanacak olan yaz transfer döneminin flaş ismi Falcao'da son durum...

21.08.2019 14:15 - Son Güncelleme: 21.08.2019 14:23
Galatasaray'da Falcao transferinde şoke eden iddia! KAP açıklaması beklenirken...

Galatasaray yönetiminin kadrosuna katmak için büyük uğraş sarf ettiği Radamel Falcao'nun transferi belirsizliğini koruyor. İçinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde Galatasaray-Falcao flörtüyle ilgili spor basınında ilk haber 6 Temmuz'da yapıldı. Aradan 46 gün geçmesine rağmen henüz KAP bildirimi gelmedi.



Galatasaray'da Falcao transferinde şoke eden iddia! KAP açıklaması beklenirken...

Bu süre zarfında Falcao'nun takımı Monaco, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani'yi kiraladı. Öncesinde de Sevilla'dan Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerinden ardından Galatasaraylılar Falcao'yu beklerken, L'Equipe flaş bir detay paylaştı!

Galatasaray'da Falcao transferinde şoke eden iddia! KAP açıklaması beklenirken...

FALCAO TAKIMDA KALABİLİR

Elindeki hücum opsiyonlarının yetersiz olduğunu düşünen Leonardo Jardim, bu transferler sonrası sistemi de değiştiriyor...

L'Equipe, Monaco'nun 4-2-3-1'den 4-4-2'ye döneceğini ve, Slimani ile Ben Yedder transferlerine rağmen Falcao'nun takımda tutulabileceğini yazdı.

Galatasaray'da Falcao transferinde şoke eden iddia! KAP açıklaması beklenirken...

TARAFTARIN KAFASI KARIŞIK

Fransız basını bu iddiaları paylaşırken bir yanda da Falcao transferinin gerçekleştiğine dair söylemler basında yer alıyor.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor maçının ardından transferin yüzde 99 bittiğini vurgulayıp camiaya garanti vermişti.

Galatasaray'da Falcao transferinde şoke eden iddia! KAP açıklaması beklenirken...

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan ESPN Kolombiya Muhabiri Tito Puccetti, önemli açıklamalara imza atarken sarı- kırmızılı takıma transferiyle ilgili konuştu.

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