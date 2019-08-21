Galatasaray'ın gözdesi Falcao'nun gözü başkasında! İşte Galatasaray'ın yenge adayı...

Galatasaray için şu sıralar varsa yoksa Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao. Taraftar onu istedi, yönetim mesaisini onun için harcadı. Transferi dışında diğer merak edilen detay ise Falcao'nun eşi oldu. Transferi konusunda eşinin Türkiye'ye gelmek istemediği iddiaları sonra 'yeni yengeyi' ikna etmek Galatasaray taraftarlarına düşmüştü. İşte başta Radamel Falcao'nun eşi olmak üzere futbolcuların eşleri.

21.08.2019 15:52 - Son Güncelleme: 21.08.2019 15:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





