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Galatasaray'ın gözdesi Falcao'nun gözü başkasında! İşte Galatasaray'ın yenge adayı...

Galatasaray için şu sıralar varsa yoksa Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao. Taraftar onu istedi, yönetim mesaisini onun için harcadı. Transferi dışında diğer merak edilen detay ise Falcao'nun eşi oldu. Transferi konusunda eşinin Türkiye'ye gelmek istemediği iddiaları sonra 'yeni yengeyi' ikna etmek Galatasaray taraftarlarına düşmüştü. İşte başta Radamel Falcao'nun eşi olmak üzere futbolcuların eşleri.

21.08.2019 15:52 - Son Güncelleme: 21.08.2019 15:56
Galatasaray'ın gözdesi Falcao'nun gözü başkasında! İşte Galatasaray'ın yenge adayı...

Galatasaray'da gündem tek kelimeyle 'Falcao' Taraftarlar onu istiyor, kulüp onun gelmesi için yoğun mesai harcadı. Öte yandan Falcao kadar her hareketi en ince ayrıntısına kadar merak edilen bir isim daha var.

Galatasaray'ın gözdesi Falcao'nun gözü başkasında! İşte Galatasaray'ın yenge adayı...

Transferi konusunda ailesininde fikri önemli olduğunu belirten Falcao'nun eşi de merak ediliyor.

Galatasaray'ın gözdesi Falcao'nun gözü başkasında! İşte Galatasaray'ın yenge adayı...

İşte başta Falcao'nun eşi olmak üzere futbolcuların merak edilen eşleri

Galatasaray'ın gözdesi Falcao'nun gözü başkasında! İşte Galatasaray'ın yenge adayı...

Shinji Kagawa - Maggy Natsuki

Galatasaray'ın gözdesi Falcao'nun gözü başkasında! İşte Galatasaray'ın yenge adayı...

Maggy Natsuki

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