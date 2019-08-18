Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 18.08.2019 15:45
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 15:45

Son dakika: 'dan açıklaması

'in ilk haftasındaki Denizlispor maçında bir grup Denizlispor taraftarının kendisine ve 'e küfür ettiği , dün 'dan bir paylaşım yaparak 'a zarar vermemek adına istifa ettiğini duyurmuştu. Galatasaray Kulübü, takımının yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş'ın görevinin başında olduğunu açıkladı.

Galatasaray'dan Hasan Şaş açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır. Antrenörümüz Hasan Şaş'a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Galatasaray'dan Hasan Şaş açıklaması
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri