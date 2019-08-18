Galatasaray'daki Hasan Şaş depreminde flaş gelişme: Fatih Terim istifayı onaylamadı!

Denizlispor maçından sonran yaşanan olayın ardından istifasını veren Hasan Şaş konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte Hasan Şaş dün akşam istifasını vererek deprem etkisi yaratmıştı. Fakat Fatih Terim'in bu istifaya onay vermediği ve Hasan Şaş'ın Galatasaray'daki görevine devam edeceği öğrenildi. İşte Galatasaray'daki Hasan Şaş depreminden son dakika bilgiler...

18.08.2019 12:52 - Son Güncelleme: 18.08.2019 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





