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Galatasaray'daki Hasan Şaş depreminde flaş gelişme: Fatih Terim istifayı onaylamadı!

Denizlispor maçından sonran yaşanan olayın ardından istifasını veren Hasan Şaş konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte Hasan Şaş dün akşam istifasını vererek deprem etkisi yaratmıştı. Fakat Fatih Terim'in bu istifaya onay vermediği ve Hasan Şaş'ın Galatasaray'daki görevine devam edeceği öğrenildi. İşte Galatasaray'daki Hasan Şaş depreminden son dakika bilgiler...

18.08.2019 12:52 - Son Güncelleme: 18.08.2019 12:52
Galatasaray'daki Hasan Şaş depreminde flaş gelişme: Fatih Terim istifayı onaylamadı!

Denizlispor maçından sonran yaşanan olayın ardından istifasını veren Hasan Şaş konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'daki Hasan Şaş depreminde flaş gelişme: Fatih Terim istifayı onaylamadı!

Sarı-kırmızılı kulüp genç teknik adama ağır hakaretlerde bulunan iki kişiye yasal işlem başlatılması için harekete geçti.

Galatasaray'daki Hasan Şaş depreminde flaş gelişme: Fatih Terim istifayı onaylamadı!

Konuyla ilgili hukuki çalışmanın başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Galatasaray'daki Hasan Şaş depreminde flaş gelişme: Fatih Terim istifayı onaylamadı!

HASAN ŞAŞ GÖREVE DEVAM EDECEK
Diğer taraftan yönetim Hasan Şaş'ın yanında yer alarak kararından vazgeçmesini istedi.

Galatasaray'daki Hasan Şaş depreminde flaş gelişme: Fatih Terim istifayı onaylamadı!

Teknik Direktör Fatih Terim'in de Hasan Şaş'ın istifasına onay vermediği belirtildi.

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